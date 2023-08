Il tifone Doksuri inonda la Cina, almeno 20 morti. In Giappone arriva Khanun, 760mila evacuati Sulla città di Pechino in 40 ore è caduta l’acqua di un mese. Elicotteri militare per portare cibo ai passeggeri bloccati sui treni. Il Paese del Sol Levante paralizzato: 500 voli cancellati, fermi treni e traghetti. Sono previste onde fino a 12 metri