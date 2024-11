Oggi è il Thanksgiving day, i saluti dalla Stazione Spaziale con il pranzo che fluttua. In viaggio 80 milioni di americani

Roma, 28 novembre 2024 - In tutti gli Stati Uniti oggi si festeggia la festa più sentita il Giorno del Ringraziamento - Thanksgiving day. Ma non tutti con piedi per terra, infatti arriva dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) il saluto degli astronauti, con tanto di cibo, forse tacchino liofilizzato, che galleggia durante il collegamento. "We have much to be thankful for" (Abbiamo molto di cui essere grati), hanno detto Suni Williams, Nick Hague, Butch Wilmore e Don Pettit, mentre il purè in polvere attraversava lo schermo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 25 novembre ha servito il cibo durante la cena "Friendsgiving" con i militari e le loro famiglie

Sono 80 milioni gli americani in viaggio

E il resto d'America si è spostato per raggiungere parenti e amici, un americano su quattro si è messo in viaggio utilizzando auto, aerei, treni e pullman, almeno 80 milioni stima l'American Automobile Association, la federazione nordamericana di club automobilistici. Dati sempre in aumento: 1,7 milioni in più rispetto all'anno scorso e di due milioni rispetto al Thanksgiving Day del 2019, quello della pandemia da Covid.

La tempesta non manca mai

Anche quest'anno non mancherà la tempesta guastafeste, attesa sulla costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta attraverserà alcune aree del Midwest e del Sud e si abbatterà sugli Stati Uniti orientali oggi, giorno del Thanksgiving, accompagnata da un'aria gelida che potrebbe rallentare gli acquisti del Black Friday. E per la gioia di chi si trova sulla costa orientale le autorità fanno sapere din non avere la bence minima idea di dove colpirà.

Biden ha graziato Peach e Blossom

Nel rispetto delle tradizioni (Il Thanksgiving si svolge sin dal 1947, quando era presidente Harry Truman) poi nei giorni scorsi c'è stata la grazia ai tacchini: Joe Biden ha graziato Peach e Blossom, volatili del peso di circa venti chili ciascuno arrivati dal Minnesota. Il presidente ha colto anche l'occasione per ribadire che "servire gli americani è stato l'onore della sua vita", visto che sarà l'ultima sua cerimonia. Il presidente e la moglie poi si sono recati a Staten Island dove il presidente degli Stati Uniti ha servito il cibo durante la cena "Friendsgiving", a cui partecipavano i militari e le loro famiglie, presso il settore della guardia costiera di New York.

Politica tabù a tavola

Dopo le presidenziali, e con due guerre in corso, a tavola con la famiglia gli argomenti non mancheranno, ma non si parlerà di politica. Infatti un sondaggio realizzato da Cbs News frena il delicato argomento: sette americani su dieci eviteranno di parlare delle elezioni presidenziali a tavola in occasione del pranzo di Thanksgiving. Il 71 per cento degli intervistati ha dichiarato che non lo farà per non creare tensioni. Primi fra tutti coloro che hanno votato per Kamala Harris e hanno perso, il 72 per cento dei dem intervistati, mentre il 62 per cento dei trumpiani si terrà alla larga da discussioni politiche.