Thailandia, la Corte costituzionale destituisce la premier Paetongtarn Shinawatra. La seconda in questa legislatura

Bangkok, 29 agosto 2025 - Crisi politica in Thailandia dove la Corte costituzionale ha dichiarato oggi, 28 agosto, la premier Paetongtarn Shinawatra decaduta dall'incarico per gravi violazioni etiche nella gestione delle tensioni di confine con la Cambogia.

Il quotidiano "The Straits Times" sottolinea come la sentenza rappresenti un duro colpo per il fragile governo di coalizione e per la dinastia politica più influente del Paese, che vede per la terza volta un proprio esponente costretto a lasciare l'incarico senza completare il mandato.

Paetongtarn Shinawatra

La 39enne Paetongtarn era stata sospesa provvisoriamente il primo luglio, in attesa del verdetto sul caso legato agli scontri armati lungo il confine con la Cambogia e allo scandalo di una telefonata trapelata lo scorso 15 giugno con Hun Sen, ex primo ministro e figura di riferimento del potere cambogiano.

La leader thailandese durante la telefonata si rivolgeva a Hun Sen chiamandolo "zio" e criticava ufficiali militari del proprio Paese, dicendosi pronta a soddisfare eventuali richieste in cambio del suo aiuto. Ma Han Sen stesso ha reso pubblica la telefonata facendo scoppiare il caso a Bangkok e innestando proteste popolari e manifestazioni di piazza contro l'esecutivo.

Paetongtarn, è la seconda premier thailandese rimossa dalla Corte dall'inizio della legislatura e la terza figura della famiglia Shinawatra a essere destituita prima della scadenza del mandato: lei era succeduta nell'agosto 2024 al suo alleato Srettha Thavisin, anche lui destituito.

Anche il padre Thaksin fu deposto con un colpo di Stato militare nel 2006, mentre la zia Yingluck fu costretta a lasciare nel 2014 poco prima di un nuovo golpe.

Ora sta al Parlamento thailandese a scegliere un nuovo primo ministro mentre ad interim c'è, Phumtham Wechayachai, che però non è eleggibile poichè non è stato candidato alle elezioni del 2023.

Una crisi politica che si sovrappone a quella economica, aggravata dai nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump e dal ritardo nell'approvazione del bilancio.

Intanto Thaksin Shinawatra, rientrato dall'esilio nel 2023, combatte ancora in tribunale: il 22 agosto scorso è stato assolto dall'accusa di lesa maestà, e a settembre è atteso un verdetto sulla regolarità della pena scontata per una precedente condanna per corruzione.