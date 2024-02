Texas, un devastante incendio minaccia un sito per assemblaggio di armi nucleari. Migliaia di persone evacuate

Dallas, 29 febbraio 2024 - Il Texas brucia, da martedì notte case distrutte, strade interrotte, pianure in fiamme e migliaia di persone in fuga anche perché il disastroso rogo minaccia uno stabilimento per l'assemblaggio di arsenale nucleare che viene monitorato ora per ora.

E' il secondo più grande incendio in Texas, i pompieri stanno lottando contro le fiamme spinte dai forti venti. Il clima secco e le temperature elevate nella regione a nord nota come Panhandle ha favorito il svilupparsi delle fiamme che ora minacciano città, e soprattutto il sito di armi nucleari nei pressi di Amarillo.

Il fronte del fuoco in Texas

Il governatore del Texas, Greg Abbot, ha dichiarato lo stato di emergenza e disastro in 60 contee. L'area colpita è più di 400 mila ettari di terra, interessando undici milioni di persone. L'allarme è stato esteso fino in Oklahoma dove almeno tredici case sono state divorate dal fuoco.

Vegetazione secca e forti venti stanno alimentando le fiamme, soprattutto nell'area tra Smokehouse Creek e Grape Vine Creek, e minacciano l'impianto Pantex, dove viene assemblato l'arsenale nucleare americano. La struttura è stata subito chiusa martedì notte per ragioni di sicurezza, e riaperta oggi, ma la vicinanza del rogo e della città Amarillo, a meno di cinquanta chilometri, tiene alta l'allerta. La direzione dell'impianto ha precisato: "Tutti gli armamenti e i materiali speciali sono al sicuro, non c'è attualmente nessun incendio nel sito, mentre il personale d'emergenza monitora di continuo la situazione".