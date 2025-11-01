Test nucleari e riarmo, lo storico militare: “I trattati sono carta straccia”

Roma, 1 novembre 2025 – Sarebbero 23 le volte che, secondo Reuters, la Russia avrebbe lanciato sull’Ucraina il missile da crociera 9M729 dal mese di agosto a oggi. Un’arma capace di trasportare una testata atomica che non solo viola il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (Inf) – dato che la gittata è di 2.500 km, ben superiore ai 500 previsti dall’accordo – ma che ha anche un significato politico, come spiega Gastone Breccia, professore e storico militare dell’Università di Pavia.

Una esplosione nucleare

Qual è il significato dell’utilizzo di queste armi?

“Certamente è un messaggio dal valore anche politico. I missili di medio raggio non sono stati concepiti per risolvere una situazione sul campo di battaglia, ma per colpire, per esempio, le grandi città. L’uso dei 9M729 fa pensare a una minaccia latente, all’idea di ampliare il conflitto andando potenzialmente oltre il teatro di guerra ucraino”.

Stiamo entrando in una sorta di “zona grigia nucleare”?

“Credo che siamo entrati in una fase nuova, in cui i trattati sulla limitazione delle armi nucleari sono diventati carta straccia. Aggiungo però, come nota meno pessimistica, che la deterrenza nucleare ha funzionato per circa ottant’anni e forse continuerà a funzionare, anche perché la prospettiva della distruzione reciproca assicurata rimane”.

Qual è la logica alla base della ripresa dei test nucleari americani?

“C’è un messaggio chiaro anche nei confronti della Cina. La logica di Trump è quella di ribadire la supremazia degli Stati Uniti, lasciando intendere che chiunque utilizzasse le armi atomiche dovrebbe poi fare i conti con gli americani. Non riesco però a immaginare che possa esserci qualcuno talmente irrazionale da iniziare una guerra nucleare”.

La lunga gittata dei missili 9M729 russi quanto cambia la sicurezza dell’Europa?

“La cambia nella misura in cui si potrebbero raggiungere la Polonia o Berlino. È anche vero, però, che missili da crociera con testate convenzionali sono armi che non risolvono un conflitto. Quindi non credo che la sicurezza del continente dipenda tanto dall’introduzione di queste armi, ma è chiaro che l’Europa deve far capire a chi la minaccia di essere in grado di difendersi. Questo significa avere una difesa antimissile e una capacità di risposta convenzionale credibili”.

Gastone Breccia, professore e storico militare dell’Università di Pavia

Siamo tornati al linguaggio della deterrenza, come durante la Guerra fredda? E c’è il rischio che altri Paesi, come Cina o Corea del Nord, accelerino i loro programmi nucleari?

“Sì, credo che tra Occidente e Russia siano tornati toni simili a quelli della Guerra fredda, mentre la Cina conduce la politica internazionale in modo diverso. Quanto alla corsa agli armamenti, c’è un’accelerazione da parte di Pechino – e non possiamo impedirlo, diversamente da quanto accade con l’Iran –, mentre la Corea del Nord, che già possiede armi nucleari, non credo possa avere un peso rilevante”.

Si può parlare di una “Guerra fredda nucleare”?

“Siamo entrati in una fase instabile, in un’epoca di guerra ibrida, dove il confronto ostile tra potenze non prevede solo la minaccia o l’uso della forza, ma anche una serie di strumenti capaci di danneggiare il nemico: dall’influenza sull’opinione pubblica al sostegno alle rivolte interne. È un periodo più pericoloso, in cui anche l’IA gioca un ruolo importante”.