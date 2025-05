Terza notte di fuoco. Ucraina sotto i missili . Mossa per l’avanzata russa

Per l’Ucraina è stata la terza notte di fuoco intenso, come se la Russia avesse deciso di concentrare i suoi sforzi per cercare di piegarla, finché può ancora sperare di farlo. L’Aeronautica militare di Kiev ha reso noto che nella notte fra domenica e lunedì sono stati scagliati contro il Paese invaso nove missili da crociera e ben 355 droni di vario tipo, fra cui i velivoli senza pilota kamikaze Shahed. La contraerea è riuscita a neutralizzare tutti i missili e 288 droni, i cui frantumi non sono caduti su zone abitate. Ma il Paese è sfinito.

Timor Takachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha dichiarato: "Kiev ha subito bombardamenti russi per la terza notte consecutiva. Questa notte l’allerta è durata sei ore. Il nemico ha colpito con droni d’attacco. Il bombardamento, a differenza di quello di due giorni fa, non ha provocato né vittime né feriti. Ma i danni ci sono stati eccome, soprattutto nella capitale, dove in alcuni quartieri sono saltate le finestre di edifici residenziali e dove i droni hanno colpito una cooperativa e un centro ricreativo".

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato l’accaduto sottolineando come, per la terza notte di fila, la Russia abbia utilizzato un numero di droni da record. Ulteriore dimostrazione, secondo lui, del fatto che Putin non sia minimamente intenzionato a porre fine alla guerra e che disprezzi il dialogo.

Mosca, dal canto suo, afferma di essere stata attaccata da 96 droni ucraini, che durante la notte si sarebbero abbattuti sulla capitale, ma non solo. Secondo il ministero della Difesa russo, riportato dall’agenzia di Stato Tass, 31 droni sarebbero stati abbattuti sulla regione di Bryansk, 16 su quella di Belgorod, 11 su quella di Kursk, nove su quella di Tula e altri otto su quella di Oryol. Si tratta, per la maggior parte, di regioni prossime al confine, dove si concentrano anche alcune aree produttive della Russia.

È incerto quanto a lungo Mosca possa continuare a questi ritmi. Molti analisti e organizzazioni di intelligence concordano nel ritenere che la Russia non abbia alcuna intenzione di porre fine al conflitto e che stia cercando di conquistare quanto più territorio possibile prima di essere costretta a interrompere le ostilità. Tutto dipende, più che dalla situazione militare, da quella economica. L’orizzonte limite potrebbe essere il prossimo inverno, al quale la Russia potrebbe arrivare con le casse dello Stato in sofferenza e l’automatica incapacità di reclutare (a pagamento) nuove leve per portare avanti l’offensiva e completare l’occupazione delle quattro regioni che ora controlla solo parzialmente.

Marta Ottaviani