Terrore in sinagoga, dal “codice Plato” alla task force “Cobra”: incubo Isis e allarme antisemitismo in Gran Bretagna, ira di Israele

Londra – Erano le 9.31 di mattina, quando un’auto si è avventata contro la sinagoga di Manchester. Alla guida un terrorista che ha prima travolto con la macchina alcuni fedeli e poi ha ucciso due persone a colpi di coltello e ne ha ferite gravemente altre. L’uomo, giovane, corpulento con un po’ di barba sul viso, sembrava indossasse una cintura esplosiva. Non è riuscito ad entrare nella sinagoga perché le guardie avevano sprangato le porte. Ha cercato di sferrare alcune coltellate contro le finestre dell’edificio prima di essere ucciso dalla polizia con un colpo di arma da fuoco.

Attacco di stampo terroristico, due morti e 4 feriti gravi

L’attacco è stato definito un attentato di “stampo terroristico” dalle autorità britanniche. In questo contesto le forze dell’ordine hanno arrestato due sospetti in un appartamento a meno di 100 metri dalla sinagoga. L’aggressore, la cui identità pare essere conosciuta dalla polizia, anche se non è ancora stata rivelata per “motivi di sicurezza”, aveva scelto il giorno di Yom Kippur, la festa più sacra e importante del calendario ebraico, per assicurarsi che la sinagoga fosse piena di fedeli. Tra i feriti, quattro sono in ospedale in condizioni critiche, altri sono gravi.

I soccorsi alla sinagoga di Manchester

Starmer: “Più polizia fuori dalle sinagoghe”

A stretto giro dai fatti, il primo ministro britannico Keir Starmer è rientrato in patria dalla Danimarca, dove si trovava per un summit, per convocare una riunione d’emergenza della task force Cobra, a cui ha partecipato la neo-ministra degli interni, Shabana Mahmood. La stessa si è quindi recata immediatamente a Manchester per supervisionare l’indagine, a cui è stato dato il nome in codice ’Plato’. Starmer ha annunciato un rafforzamento delle forze di polizia fuori da tutte le sinagoghe del regno con effetto immediato. Da mesi, il sentimento antiebraico si è andato acutizzando in Inghilterra, soprattutto a seguito delle incursioni di Israele nella Striscia di Gaza e da almeno due mesi l’allerta era salita al livello più alto per le comunità ebraiche nel Paese.

Membri della comunità ebraica a Heaton Park, Crumpsall, nord di Manchester,

L’affondo di Tel Aviv: “Ondata tossica di antisemitismo”

Ciò nonostante Israele ha contestato l’operato delle istituzioni inglesi, per bocca del proprio ministro degli Esteri. “Bisogna dire la verità: le autorità britanniche non sono riuscite a prendere le misure necessarie per arginare questa ondata tossica di antisemitismo – ha scritto su X Gideon Sàar – e hanno di fatto permesso che persistesse”. E il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha aggiunto: “La debolezza di fronte al terrorismo porta solo altro terrorismo”.

Dolore e sgomento dopo l'attentato alla sinagoga di Manchester. Nel box: l'aggressore

Da mesi l'Isis incoraggia gli attacchi omicidi contro gli ebrei

Il commissario capo della polizia di Manchester, Stephen Watson, ha ringraziato le guardie della sinagoga per aver bloccato l’ingresso all’aggressore, che avrebbe potuto farsi esplodere all’interno dell’edificio causando una carneficina. Watson ha anche sottolineato che i propri agenti hanno eliminato l’attentatore in soli 7 minuti dal momento della chiamata. Non è chiaro se l’uomo indossasse esplosivi funzionanti, ma una squadra di artificieri è stata inviata a disattivarli e un’esplosione è stata udita nei pressi della sinagoga dopo circa 3 ore dall’attentato. Essendo un’operazione anti-terrorismo, l’unità speciale della Metropolitan Police ha preso il comando delle indagini. Nel frattempo è emerso che da qualche mese l’esercito islamico del califfato (Isis) incoraggiava online attacchi omicidi contro ebrei in qualsiasi parte del mondo.

I sopravvissuti: “Gli ebrei in tutto il mondo pagano per le azioni di Israele a Gaza”

Un uomo anziano, che regolarmente andava a pregare nella sinagoga di Heaton Park, ha dichiarato: “Ero in ritardo, per quello mi sono salvato”. Walter Bloom, 87 anni, ha aggiunto: “Sarei stato proprio dove sono state uccise quelle povere persone, se fossi arrivato al mio solito orario. Gli ebrei in tutto il mondo stanno pagando per le azioni di Israele”.