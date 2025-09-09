Terrore a Gerusalemme

di Giulia ProsperettiROMAL’autobus 62 diretto alla stazione centrale è fermo all’incrocio di Ramot, periferia nord orientale di Gerusalemme: all’improvviso la raffica di spari e le urla. Decine di persone in attesa alla fermata scappano in mezzo alla strada, una delle principali arterie della città che conduce nel cuore di Gerusalemme Est. Le persone sul bus battono sulle porte, chiuse per sicurezza dal conducente, per tentare una via di fuga. Un tassista ferma la macchina e mette in salvo la sua anziana cliente. Ieri, poco dopo le 10 di un frenetico lunedì di mattina, Israele è ripiombato in un clima da Intifada.

Sotto i colpi dei fucili artigianali ‘Carlo’ imbracciati dai due giovani terroristi palestinesi identificati dallo Shin Bet nel 20enne Muthana Omar e nel 21 enne Muhammad Taha, originari dei villaggi di Al-Qubeiba e Qatanna, nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania, hanno perso la vita sei persone: Levi Yitzhak Pash, 57 anni; Yaakov Pinto, 25 anni; Yisrael Matzner, 28 anni; Yosef David, 43 anni; Mordechai Steintzag, 79 anni; Sarah Mendelson, 60 anni. Altri dodici restano feriti. Sono tutti ultraortodossi, uomini con il cappello nero, donne a testa coperta, residenti della periferia povera della Città Santa. A porre fine alla mattanza, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine israeliane, un soldato della Brigata Asmonea e un civile haredi munito di porto d’armi che hanno sparato ai due attentatori, uccidendoli.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli attentatori sono usciti da casa lunedì mattina, hanno incontrato un complice che li ha aiutati a passare dall’area sotto il controllo dell’Autorità palestinese oltre la Linea Verde attraverso una breccia nella zona di Qalandiya e A-Ram, a nord di Gerusalemme. Un altro complice, che trasportava lavoratori senza permesso, gli ha dato un passaggio. Arrivati all’incrocio di Ramot, sono scesi dall’auto e hanno aperto il fuoco.

Due ore prima dell’attacco il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva invitato Hamas ad arrendersi o ad affrontare l’annientamento annunciando per la giornata di ieri un "uragano devastante sui cieli di Gaza". Ma Hamas, pur benedicendo "l’azione eroica" definita "una risposta naturale ai crimini dell’occupazione" non ha rivendicato l’attentato.

Ferma, invece, la posizione dell’Autorità nazionale palestinese che ha condannato pubblicamente "qualsiasi attacco contro civili palestinesi e israeliani e ogni forma di violenza e terrorismo". Ma, avverte l’Anp, "la sicurezza e la stabilità nella regione non possono essere raggiunte senza mettere fine all’occupazione, fermare gli atti di genocidio nella Striscia di Gaza e fermare il terrorismo dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme" e senza "il conseguimento dei legittimi diritti del popolo palestinese a uno Stato indipendente e sovrano con Gerusalemme Est come capitale e la garanzia di sicurezza e pace per tutti".

"Questi attentati non ci indeboliscono. Al contrario – ha affermato Benjamin Netanyahu, arrivato sul luogo dell’attentato – aumentano la nostra determinazione a completare le missioni che ci siamo assunti, sia a Gaza, sia in Cisgiordania, ovunque". Conseguenze "gravi e di vasta portata" sono state annunciate da Katz assicurando che "chiunque sponsorizzi e diriga il terrorismo ne pagherà l’intero prezzo". "Stiamo combattendo contro il male assoluto" gli ha fatto eco il presidente israeliano Isaac Herzog.

Immediata la reazione della comunità internazionale: dall’Unione europea al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, dal presidente francese Emmanuel Macron ai ministri degli Esteri italiano e tedesco, Antonio Tajani e Johann Wadephul, fino al premier spagnolo Pedro Sanchez, agli Emirati, e all’ambasciatore britannico Simon Walters, sono state espresse parole di ferma condanna per l’attentato.