11 feb 2023

Terremoto in Turchia e Siria: oltre 23mila vittime. Estratto vivo 16enne dopo 119 ore

Dai luoghi del disastro continuano ad arrivare storie di salvataggi. Tanti ancora i dispersi, come i 7 italiani, il veneto Angelo Zen e la famiglia di origine siriana che risiedeva in Lombardia, di cui ancora non si hanno notizie.