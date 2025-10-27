Terremoto Turchia oggi: scossa di 6.1 nel Balikesir. Trema anche Istanbul, video di crolli

Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi (le 22.48 locali): l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu.

L’epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir, dove si sono verificati diversi crolli. Ma non è ancora chiaro l’impatto dell’evento. Video di macerie sono stati diffusi sui social. Stando quanto riferito dal governatore della regione, al momento non si segnalano vittime.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR Bu depremden sonra saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde, saat 22.51'de 4,0 büyüklüğünde, saat 23.04'te 4,2 büyüklüğünde depremler… pic.twitter.com/jGVrVz7RmM — Vanlı Nihat Hoca (@vanlinihathoca) October 27, 2025

Si è trattato di un terremoto superficiale: si è originato infatti a una profondità di 5,99 chilometri. È stato avvertito in molte province delle regioni di Marmara e dell'Egeo, in particolare a Istanbul e Smirne, dove la gente si è riversata per le strade.

In aggiornamento