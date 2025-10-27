Terremoto Turchia oggi: scossa di 6.1 nel Balikesir. Trema anche Istanbul, video di crolli

Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi (le 22.48 locali): l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu.
L’epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir, dove si sono verificati diversi crolli. Ma non è ancora chiaro l’impatto dell’evento. Video di macerie sono stati diffusi sui social. Stando quanto riferito dal governatore della regione, al momento non si segnalano vittime.
Si è trattato di un terremoto superficiale: si è originato infatti a una profondità di 5,99 chilometri. È stato avvertito in molte province delle regioni di Marmara e dell'Egeo, in particolare a Istanbul e Smirne, dove la gente si è riversata per le strade.
In aggiornamento