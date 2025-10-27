Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
Esteri
Esteri
Terremoto Turchia oggi: scossa di 6.1 nel Balikesir. Trema anche Istanbul, video di crolli

27 ott 2025

REDAZIONE ESTERI
27 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Terremoto Turchia oggi: scossa di 6.1 nel Balikesir. Trema anche Istanbul, video di crolli

L’evento registrato alle 20.48 a una profondità di 6 km. L’epicentro nel distretto di Sindirgi. Gente in strada anche nella capitale

Foto di crolli ad Alıkesir, nel distretto di Sindirgi (X @oguzhanpoyraz19)

Istanbul, 27 ottobre 2025 – Un terremoto ha colpito la Turchia oggi. Il sisma è stato registrato alle 20.48 di oggi (le 22.48 locali): l’Ingv stima la magnitudo in 6.0 della scala Richter, 6.1 secondo quanto riporta invece la Presidenza per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze, citata dall’agenzia Anadolu. 

L’epicentro è collocato nel distretto di Sindirgi, nel Balikesir, dove si sono verificati diversi crolli. Ma non è ancora chiaro l’impatto dell’evento. Video di macerie sono stati diffusi sui social. Stando  quanto riferito dal governatore della regione, al momento non si segnalano vittime. 

Si è trattato di un terremoto superficiale: si è originato infatti a una profondità di 5,99 chilometri. È stato avvertito in molte province delle regioni di Marmara e dell'Egeo, in particolare a Istanbul e Smirne, dove la gente si è riversata per le strade. 

In aggiornamento 

L'epicentro del terremoto in Turchia (Ingv)
