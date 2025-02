Terremoto Santorini, oltre mille scosse: alto il rischio frane. Dichiarato lo stato di emergenza

Atene, 6 febbraio 2025 - Il terremoto a Santorini continua: le scosse non si arrestano e il ministero della Protezione civile greco ha dichiarato lo stato di emergenza per l'isola, per "affrontare le esigenze di emergenza e gestire le conseguenze" della continua attività sismica che sta interessando la popolare isola del Mar Egeo e altre vicine isole dell'arcipelago delle Cicladi, come Amorgos, Anafi e Ios. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino al 1° marzo. Le continue scosse stanno aumentando il rischio delle cadute di massi, per questo gli abitanti sono stati esortati a tenersi lontano dalle località a rischio frane. Ieri sera si è registrata la scossa più forte, di magnitudo 5,2, con epicentro situato a 16 chilometri a sud-ovest di Amorgos.

Controlli a Santorini dopo il terremoto

Una nuova serie di scosse ha colpito Santorini anche nelle prime ore di oggi, continuando un'ondata sismica senza precedenti che ha sconcertato gli scienziati e portato a un esodo di massa dei residenti. Sette scosse successive di magnitudo superiore a 4.0 sono state registrate nella prima mattinata dall'Istituto geodinamico di Atene.

Finora gli esperti non sono stati in grado di fornire una stima definitiva su quando l'attività sismica finirà, ma sottolineano che si tratta di un fenomeno senza precedenti. "L'intensità sta diminuendo ma non si è ancora stabilizzata", ha dichiarato il direttore dell'istituto di ricerca Athanassios Ganas al canale televisivo statale ERT. "Siamo a metà strada", ha detto il vicedirettore dell'istituto Vassilis Karastathis. Oggi l'istituto ha dichiarato che dal 26 gennaio sono state registrate oltre 6.000 scosse nell'area vicina alle isole di Santorini, Amorgos, Anafi e Ios. Oltre 11.000 residenti e lavoratori stagionali hanno lasciato Santorini dal fine settimana via mare e in aereo, con voli e traghetti aggiunti ai normali collegamenti.

Gli esperti affermano che la regione non ha sperimentato un'attività sismica di questa portata dall'inizio delle registrazioni nel 1964. Santorini si trova in cima a un vulcano che ha eruttato l'ultima volta nel 1950, ma lunedì un comitato di esperti ha dichiarato che le scosse attuali "non sono legate all'attività vulcanica". Non sono stati segnalati danni o feriti. Tuttavia, per precauzione, sono state inviate squadre di soccorso nell'area e sono stati installati ulteriori sensori sismici. Il capo dell'autorità greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti, Efthymios Lekkas, mercoledì ha avvertito che c'erano cinque aree a rischio di possibili frane a Santorini, compresi i porti di Fira e Athinios. Le scuole in più di una dozzina di isole delle Cicladi sono state chiuse per precauzione fino a domani, spingendo molte persone con bambini a lasciare Santorini fino a quando la paura del terremoto non sarà diminuita. Santorini è una meta turistica importante che ha attirato circa 3,4 milioni di visitatori nel 2023. Di questi, circa un milione erano passeggeri di navi da crociera. Le agenzie di viaggio europee spiegano che il numero di visitatori stranieri a Santorini in questo periodo dell'anno è minimo, mentre si attendono più prenotazioni in primavera.