Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka

Roma, 13 settembre 2025 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, riferisce l'Istituto geologico statunitense (Usgs).

L'epicentro è stato localizzato a 111 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione, a una profondità di 39,5 chilometri.

Subito era scattato dal Centro di allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) il rischio di onde "pericolose" fino a un metro lungo alcune coste russe, ma successivamente ha revocato l'allarme: "la minaccia è passata".

Lo scorso luglio la stessa penisola era stata epicentro di un sisma di magnitudo 8.8, che aveva generato onde di quattro metri e portato a evacuazioni in Giappone, Hawaii e altri Paesi del Pacifico.