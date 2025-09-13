Sabato 13 Settembre 2025

Esteri
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka
13 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka

Rientrato l’allarme tsunami lanciato nell’immediato. Nella stessa penisola il luglio scorso un sisma di 8.8

Terremoto del 7.4 al largo della Kamchatka

Terremoto del 7.4 al largo della Kamchatka

Roma, 13 settembre 2025 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, riferisce l'Istituto geologico statunitense (Usgs).

L'epicentro è stato localizzato a 111 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione, a una profondità di 39,5 chilometri.

Subito era scattato dal Centro di allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) il rischio di onde "pericolose" fino a un metro lungo alcune coste russe, ma successivamente ha revocato l'allarme: "la minaccia è passata".

Lo scorso luglio la stessa penisola era stata epicentro di un sisma di magnitudo 8.8, che aveva generato onde di quattro metri e portato a evacuazioni in Giappone, Hawaii e altri Paesi del Pacifico.  

