Terremoto in Russia: scatta l’allerta tzunami nel Pacifico. Sedici scosse, la più forte di magnitudo 7.4

L’Idf espande le operazioni nel centro della Striscia. Fonti Hamas: “L’accordo è pronto”. Papa: “Lavorare per la pace e proteggere i luoghi santi”

Tunisia, ritrovata in casa Valentina Greco: sta bene, ma tanti punti da chiarire

Due italiani detenuti nel centro migranti Alligator Alcatraz in Florida

Esteri

L’italiana Valentina Greco scomparsa in Tunisia: il pc che non si trova, l’uomo respinto e i gatti soli in casa