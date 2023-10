Terremoto oggi in Giappone: scattato l’allarme evacuazione per rischio tsunami

Tokio, 5 ottobre 2023 – Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 11 ora locale (le 4 in Italia) al largo dell'arcipelago giapponese delle isole Izu ed è stato diramato un avviso di possibile tsunami Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a sudovest dell'isola di Torishima. L'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un avviso di possibile onda anomala di circa un metro di altezza per le coste delle isole Izu e di lieve variazione dei livelli del mare per quelle del Giappone meridionale.

L’allarme tsunami è sempre massima in Giappone dopo il maremoto del 2011 che causò migliaia di morti e danni alla centrale nucleare di Fukushima, danni ai reattori che hanno conseguenze ancora oggi.