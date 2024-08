Terremoto, scossa di magnitudo 6.8 al largo dell’isola russa di Sachalin

Roma, 10 agosto 2024 – Paura per una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 registrata oggi al largo della costa sud-orientale dell'isola russa di Sachalin, a nord dell'isola di Hokkaido. Lo riporta il sito del Sistema di allarme tsunami statunitense, che non segnala alcun allarme tsunami. Anche l'istituto geofisico statunitense Usgs riporta il terremoto – a 150 km a est di Dolinsk e ad una profondità di 406,5 km – ma stima che ha avuto una magnitudo in 6.5.

Intanto in Giappone resta il timore per un possibile, previsto mega-terremoto. Tanto che si è innescato un picco nella domanda di kit per catastrofi e beni di prima necessità in tutto il paese, mentre le autorità giapponesi hanno esortato le persone a evitare l'accaparramento di beni. Dopo che l'agenzia meteorologica giapponese ha fatto sapere che un forte terremoto sarebbe stato più probabile a seguito di una scossa di magnitudo 7.1 avvenuta giovedì nel sud del paese, che ha provocato il ferimento di 14 persone, tra la popolazione è scattato il panico. In un supermercato di Tokyo è stato affisso un cartello che chiedeva scusa ai clienti per la carenza di alcuni prodotti, attribuito a "resoconti mediatici legati al terremoto".

Oggi il sito web del colosso giapponese dell'e-commerce Rakuten ha mostrato toilette portatili, alimenti conservati e acqua in bottiglia in cima alla lista degli articoli piu' ricercati. Secondo quanto riportato dai media locali, anche alcuni rivenditori lungo la costa del Pacifico hanno segnalato una forte domanda di forniture simili legate ai disastri. L'allarme per la mega-scossa riguarda la "zona di subduzione" del Nankai Trough, tra due placche tettoniche nell'Oceano Pacifico, dove in passato si sono verificati massicci terremoti. E' stato il luogo di terremoti distruttivi di magnitudo otto o nove ogni secolo o due, con il governo centrale che aveva precedentemente stimato che il prossimo grande terremoto avrebbe potuto verificarsi nei prossimi 30 anni con una probabilita' del 70% circa.

Gli esperti sottolineano però che il rischio, sebbene elevato, è ancora basso, e il ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha invitato i cittadini "ad astenersi dall'accaparrarsi eccessivamente di beni". Un terremoto di magnitudo 5.3 ha scosso venerdì la regione di Kanazawa, vicino a Tokyo, attivando allarmi di emergenza sui telefoni cellulari e sospendendo brevemente le operazioni del treno ad alta velocità. La maggior parte dei sismologi ritiene che la scossa di venerdì non abbia alcun collegamento diretto con il megaterremoto di Nankai Trough, citando la distanza. Venerdì il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annullato un viaggio in Asia centrale dopo che gli scienziati che si occupano di terremoti avevano avvertito che il Paese avrebbe dovuto prepararsi per un possibile "megaterremoto"