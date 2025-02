Forte terremoto in Croazia (magnitudo 5.1). Sentito anche in Italia

Ancona, 11 febbraio 2025 – Trema la terra nella vicina Croazia. Un terremoto di magnitudo ricalcolata in 5.1 è stato registrato dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 18.43, con epicentro sui monti del parco nazionale Paklenica, a circa 53 km da Zara, direzione Nord-est. Si tratta di un sisma piuttosto superficiale: l’epicentro è infatti collocato a 10 km di profondità. La forte scossa è stata avvertita anche in Italia, sulla costa marchigiana, nel Veneziano e in Friuli. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni o conseguenze sulle persone.

Notizia in aggiornamento