Terremoto di magnitudo 6 in Bosnia. Avvertito anche in Italia. Ecco dove, mappa dell'Ingv

Roma, 22 apr.- Un terremoto di magnitudo 6 ha scosso la regione meridionale della Bosnia-Erzegovina alle 23.07 di oggi, venerdì 22 aprile. Secondo le stime preliminari dell’European-Mediterranean Seismological Centre, l’epicentro è stato registrato a 10 chilometri di profondità. Le scosse sono state avvertite anche in Italia e nelle Marche, devastate da un sisma nel 2016.

L'epicentro

La scossa, segnalata sui social, è stata registrata da tutti i centri di rilevamento, tra cui l’Esmc, il Centro Sismologico Euro Mediterraneo. Il terremoto è stato localizzato a 42 chilometri a sudest di Mostar.

Il sisma, secondo l’Emsc, è stato avvertito per oltre 400 chilometri, anche in Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia e Slovenia.

Dall'Ingv fanno sapere: "Il terremoto si è verificato alle 23.07. In Italia il risentimento è stato diffuso un po' in tutte le regioni, dal Veneto alla Basilicata".

La zona flegrea

Forte preoccupazione anche nella zona flegrea, che da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico legato al bradisismo: la popolazione di Pozzuoli e dei comuni vicini ha preso d’assalto i siti web dell’Ingv e dell’Osservatorio vesuviano. In Campania per ora non si segnalano danni a cose o persone.

I vigili del fuoco: "Nessun danno"

"Scossa #terremoto registrata alle 23:07 sulla Costa Bosniaca ML 6.0. Evento avvertito in tutto il Centro-Sud Italia. Giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco numerose richieste di informazioni. Al momento nessuna segnalazione di danni". È quanto scrivono i Vigili del fuoco su Twitter.

Come riferiscono i media regionali, l’epicentro del sisma è stato localizzato a una ventina di km a est di Stolac, località non lontana da Mostar, il capoluogo della Erzegovina. La forte scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo, Tuzla e nella stessa Mostar, dove molte persone sono uscite in strada prese dal panico. Paura anche sulla costa dalmata della Croazia, in particolare a Spalato e Makarska, e in Montenegro dove il sisma si è sentito distintamente in numerose località. Finora non sono giunte notizie di danni a cose o persone.

In Italia



Il risentimento in Italia, spiega l'Ingv, è stato diffuco, "tutta la costa adriatica dal Veneto alla bassa Puglia. Le scosse sono state avvertite anche nelle grandi città, a Roma ma soprattutto a Napoli. Risentimenti valutabili fino al quinto grado della scala Mercalli.

I precedenti

Nel passato, vicino all'epicentro di oggi, distanti una ventina di chilometri, si sono verificati altri terremoti, sempre di magnitudo tra 5.8 e 6, in particolare nel 1927 e nel 1996.