Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6.9: almeno 69 morti e centinaia di feriti

Manila, 1 ottobre 2025 - Un forte terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito ieri le Filippine, e il bilancio è tragico: almeno 69 morti. Il sisma ha colpito la zona centrale del Paese distruggendo edifici e causando blackout nella provincia centrale di Cebu e le province limitrofe.

I feriti sono almeno 140, hanno confermato le autorità che non escludono possa aggravarsi il bilancio delle vittime. I soccorsi si stanno concentrando soprattutto a Bogo City, dove sono morte 30 persone. Altre 22 vittime hanno perso la vita a San Remigio, 5 persone sono morte per il crollo di un impianto sportivo. "Stavano giocando a pallacanestro all'interno della struttura, quando è crollata", ha detto il capitano della Polizia, Jan Ace Elcid Layug.

L'istituto di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha segnalato più di 600 scosse di assestamento, la più forte di magnitudo 4.8, dopo il terremoto di magnitudo 6.9 registrato ieri al largo della costa delle Filippine con epicentro a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol.