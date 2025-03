Terremoto in Myanmar e Thailandia, nuove scosse: oltre mille morti. “Le vittime potrebbero essere 10mila”

Roma, 29 marzo 2025 – Mentre il bilancio delle vittime continua ad aumentare di ora in ora e si teme che gli oltre mille morti accertati siano solo un decimo di quelli reali, la terra trema ancora in Myanmar. Nelle ultime 24 ore si sono susseguite almeno dieci-undici scosse minori di terremoto, con magnitudo fra 4.1 e 4.5. Lo ha rilevato l'istituto geosismico statunitense, Usgs. Le scosse si sono verificate in varie zone del Paese, colpito ieri da un devastante sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter, seguito da uno di 6.4. La maggiore concentrazione delle ultime scosse si è registrata nella zona centrale, dove corre la faglia di Sagaing, che include anche la capitale Naypyidaw.

Terremoto in Myanmar

Il bilancio

Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime: almeno 1.002 persone sono morte e 2.376 sono rimaste ferite nel paese, mentre 30 risultano disperse, secondo quanto annunciato oggi dalle autorità militari. La zona più colpita è quella della regione di Mandalay, la seconda città più grande del paese. Ma con le comunicazioni danneggiate, l'entità del disastro è ancora difficile da valutare e il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare. Secondo le stime dell'United States Geological Survey (Usgs) è probabile che il bilancio finale superi le 10mila vittime. Lo riporta la Cnn. "L'Usgs ha emesso un'allerta rossa per le vittime stimate del terremoto, indicando 'alte vittime e danni ingenti'. E’ probabile che il numero aumenti man mano che vengono rimosse altre macerie e recuperati i corpi". Il capo della giunta del Myanmar, Aung Hlaing, ha visitato oggi Mandalay, la più vicina all'epicentro del sisma, per verificare "le condizioni dei danni e delle perdite", secondo una dichiarazione rilasciata dalla giunta.

La situazione in Thailandia

In Thailandia, sono per ora una decina le vittime accertate nel crollo del grattacielo in costruzione a Bangkok, ha riferito il governatore della Capitale, Chadchart Sittipunt. Ma anche qui il bilancio è destinato a salire, una volta che sarà terminata la complicata operazione di recupero sotto le macerie. "Stiamo facendo del nostro meglio con le risorse che abbiamo, perché ogni vita conta", ha detto Chadchart.

Ci sono almeno 15 persone in vita sotto le macerie dell'edificio in costruzione a Bangkok crollato a seguito del sisma. Si troverebbero tra i 5 e i 10 metri sotto le macerie, come riporta la Bbc citando le fonti locali.

Gli aiuti umanitari

Intanto l'India ha inviato un aereo carico di aiuti umanitari nel Myanmar. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar, precisando che un C-130 militare da trasporto è partito per il paese per consegnare kit igienici, coperte, cibo e altri beni di prima necessità. Ieri il capo della giunta birmana, Min Aung Hlaing, ha lanciato un appello per aiuti internazionali, invitando "qualsiasi Paese, qualsiasi organizzazione" a venire in aiuto del Myanmar. "Una squadra di ricerca e soccorso e una squadra medica stanno accompagnando questo volo", ha aggiunto il ministro indiano.