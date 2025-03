Terremoto catastrofico in Myanmar, news live. “Probabili migliaia di morti”. Crolla grattacielo a Bangkok: 80 dispersi

07:10

Seconda scossa di 5.5, panico a Bangkok

Mentre il Myanmar centrale continua a tremare - dopo una scossa di magnitudo 7.7, un'altra di 5.5 - è panico a Bangkok, dove il terremoto è stato avvertito con forza anche in tutta la Thailandia. I residenti della capitale thailandese sono corsi per strade, in preda allo spavento, mentre gli edifici tremavano. Tutti gli uffici e i negozi sono stati fatti evacuare dalle autorità."L'ho sentito e stavo dormendo in casa, sono corso il piu' rapidamente possibile in pigiama fuori dall'edificio", ha detto Duangjai, un residente della popolare città turistica di Chiang Mai, dopo che le scosse sono state avvertite in tutta la Thailandia settentrionale, centrale e poi meridionale.