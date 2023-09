Terremoto in Marocco: 2.500 morti. Aiuti solo da quattro Paesi, il perché della scelta di Rabat

Rabat, 11 settembre 2023 – Cresce ancora la triste conta dei morti del terremoto in Marocco. L'ultimo bilancio riferito dai media sono 2.497 le persone che hanno perso la vita, quasi analogo il numero dei feriti (2.476). Tra le aree più colpite ci sono le province di Al Haouz con 1.452 vittime, Taroudant con 764 e Chichaoua con 202. Seguono le province di Ouarzazate con 38 morti, Marrakech (18), Azilal (11) e la prefettura di Agadir (5). Nella Grande Casablanca si contano 3 vittime. Si segnalano decessi anche nelle province di Youssofia e Tinghir.

Terremoto in Marocco: soccorritori al lavoro tra le macerie (Ansa)

Intanto il ministero degli Interni marocchino è intervenuto con una nota ufficiale per spiegare che sono stati accettati gli aiuti offerti solo da quattro paesi: Spagna, Qatar, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. Rabat giustifica la sua decisione con la "valutazione precisa" dei bisogni e "tenendo conto che la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente". In ogni caso, il governo marocchino non esclude di chiedere aiuto ad altri Paesi, se necessario: "Con l'avanzamento delle operazioni di intervento, la valutazione dei possibili bisogni potrebbe evolversi, il che consentirebbe di sfruttare le offerte di sostegno presentate da altri paesi amici, secondo le esigenze specifiche di ogni fase".

Il caso che attira maggiormente l'attenzione è quello della Francia, con cui il Marocco ha sempre avuto uno stretto rapporto a livello politico, diplomatico, storico e sociale. Parigi si era detta "pronta a intervenire", ma per ora Rabat non ha risposto. Oggi la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha provato a spegnere le polemiche, semntendo l'esistenza di una querelle tra i due Stati. In un'intervista a BFM TV, ha invitato a "rispettare" le decisioni del Marocco, che è "un paese sovrano", che ha deciso di "dare la priorità all'arrivo degli aiuti, rivolgendosi ai paesi disponibili caso per caso e non ricevendo aiuti che non corrisponderebbero alle sue necessità". Colonna ha anche ribadito che la Francia "resta a disposizione" del regno di Mohammed VI, il sovrano con il quale il presidente Emmanuel Macron ha avuto "contatti a più riprese".

Parigi ha comunque stanziato cinque milioni di euro per le organizzazioni non governative che stanno operando in Marocco, in modo da poter aiutare la popolazione colpita dal devastante terremoto, contribuire nei soccorsi e nelle ricerche.