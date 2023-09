Terremoto in Marocco, l’emergenza potrebbe durare anni. Nuova scossa a Marrakech

Roma, 10 settembre 2023 – In Marocco l'emergenza potrebbe durare anni. A lanciare l'allarme dopo il terremoto di magnitudo 7.0 è la Croce Rossa. Il bilancio del sisma è terribile e in continuo peggioramento: almeno duemila morti e migliaia di feriti, di cui moltissimi in gravi condizioni. E una nuova scossa è stata avvertita questa mattina a Marrakech: magnitudo 4.5.

Terremoto in Marocco

In ginocchio la città vicina all'epicentro, crollate antiche mura e un minareto. Devastata la kasbah nella Medina. Il maggior numero di morti a causa del terremoto in Marocco è stato segnalato nella provincia di Al-Haouz, area dell'epicentro, secondo dati ufficiali. Nella provincia, riporta la Bbc, sono state segnalate quasi 1.300 vittime. Nella seconda provincia più colpita, quella di Taroudant, i morti sono 450.

Più di 300.000 persone a Marrakech e nei dintorni hanno bisogno di aiuto. Ad affermarlo è l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, sottolineando che "sta monitorando attentamente la situazione ed è pronto a fornire supporto".

In precedenza l'Onu si è detta pronta ad "assistere il Governo del Marocco nei suoi sforzi per aiutare la popolazione colpita". Sono almeno 400 gli italiani nella zona colpita. "Stanno tutti bene" fa sapere la Farnesina che è al lavoro per assisterli. "Servono coperte e medici. Il mondo pronto a portare aiuti e assistenza" affermano dalla Croce Rossa.