Terremoto in Kamchatka di magnitudo 7.8. Il terzo molto potente in pochi mesi. Allerta tsunami

Roma, 18 settembre 2025 - La costa della Kamchatka non smette più di tremare, oggi è stato registrato al largo un altro terremoto di magnitudo 7.8, secondo quanto riportato dall'Us Geological Survey (Usgs). Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri.

Emesso l'allerta tsunami dal Us Pacific Tsunami Warning Center, con attenzione per la popolazione lungo le coste. Solo pochi giorni fa, il 13 settembre, nella stessa zona era stato registrato un terremoto di magnitudo 7,4. Il sisma si era verificato alle 02:37 Gmt a una profondità di 39,5 km, 111 km a est del porto russo di Petropavlovsk-Kamchatsky, sempre secondo i dati USGS.

Vladimir Solodov, governatore della Kamchatka, ha confermato il rischio tsunami lungo la costa orientale della penisola. Tutti i servizi sono stati posti in stato di massima allerta. "Il piano di risposta è già stato messo a punto e tutti i responsabili sono operativi. Finora non ci sono state segnalazioni di danni", ha spiegato Solodov.

Secondo il ministero per le Situazioni di Emergenza c'è la concreta possibilità di onde alte da 0,1 a 1,5 metri. "Nel villaggio di Nikolskoye e nella città di Ust-Kamchatsk sono possibili onde fino a 0,5 metri di altezza. Fino a 1,5 metri di altezza a Mys Lopatka e fino a 0,1 metri di altezza a Petropavlovsk-Kamchatsky. Evitare di avvicinarsi all'acqua", hanno avvertito le autorità.

Entrando nello specifico il Servizio geofisico unificato dell'Accademia russa delle scienze ha fatto sapere che nei distretti urbani di Petropavlovsk-Kamchatsky e Vilyuchinsky è stato registrato un terremoto di magnitudo da sei a sette gradi, nel distretto di Yelizovsky da cinque a sei gradi e nel distretto di Ust'-Kamchatsky fino a quattro gradi. A luglio nella stessa regione la scossa era stata di magnitudo 8,8, una delle più grandi mai registrate al mondo, seguito da uno tsunami, che ha costretto milioni di persone a evacuare lungo le coste del Pacifico, dal Giappone all'Ecuador, compresi Stati Uniti e Messico.

La penisola di Kamchatka è infatti un punto di incontro delle placche tettoniche del Pacifico e del Nord America, il che la rende rende una delle zone sismicamente più attive del pianeta.