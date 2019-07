Giacarta (Indonesia), 7 luglio 2019 - Un fortissimo terremoto di magnitudo 7,1 (la stessa del sisma di ieri in California), ha fatto tremare l'Indonesia orientale. La scossa si è verificata nel mare delle Molucche, tra le isole di Maluku e di Sulawesi, a una profondità di 36 chilometri. Subito, come spesso capita in questi casi, è stato diffuso un allarme tsunami, rientrato però dopo un paio d'ore. Altre rilevazioni parlano di scosse di magnitudo 6.9 o 6.8, comunque molto forti.

Questa la rilevazione dell'Usgs big quakes, secondo cui il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri. L'agenzia indonesiana di geofisica Bmkg ha stimato una magnitudo di 7.1, riferendo inoltre che il sisma è stato registrato alle 22.08 (le 17.08 ora italiana):

Prelim M6.9 Earthquake Molucca Sea Jul-07 15:08 UTC, updates https://t.co/8ADkxjJvDD — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 7 luglio 2019

Il terremoto ha interessato in particolare la parte settentrionale dell'isola indonesiana di Sulawesi, a est del Borneo.

PANICO A TERNATE - Al momento non si hanno notizie di vittime o danni, ma secondo l'Usgs sono possibili danni considerevoli alle strutture progettate o costruite male. Scene di panico per le strade della città di Ternate, nella provincia di Maluku Settentrionale, dove i residenti si sono riversati dopo il sisma, arrampicandosi sulle alture vicine.

L'Indonesia è uno dei Paesi più colpiti da disastri a causa della sua posizione sulla cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, una zona di forte attività sismica. Il Paese, un insieme di 17mila isole e isolotti, si è formato per la convergenza di tre grandi placche tettoniche (indo-pacifica, australiana ed euroasiatica).

I PRECEDENTI - L'Indonesia è stata colpita da una serie di terremoti che hanno provocato molte vittime e danni. Il 26 dicembre del 2004 un sisma devastante di magnitudo 9.1 registrato al largo della costa di Sumatra provocò uno tsunami che uccise 220mila persone in tutta la regione, di cui 168mila in Indonesia. Questo disastro del Boxing Day è stato il terzo terremoto più grande al mondo dal 1900 e ha determinato uno spostamento dei fondali dell'oceano in alcuni punti di addirittura 15 metri. L'anno scorso un sisma di magnitudo 7.5 e il conseguente tsunami a Palu, sull'isola di Sulawesi, uccisero oltre 2.200 persone e circa altre mille risultarono disperse.