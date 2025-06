Terremoto in Turchia: scossa di magnitudo 5.8. Panico tra la popolazione, morta una 14enne

Istanbul, 3 giugno 2025 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la zona di Marmaris, nella Turchia sud-occidentale, all'alba di oggi, causando la morte di una ragazzina di 14 anni e il ferimento di circa 70 persone. Lo ha riferito su X il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya, aggiungendo che non ci sono finora segnalazioni di edifici danneggiati. La giovane, Afranur Günlü, è stata portata in ospedale a causa di un attacco di panico ma nonostante tutti gli interventi è morta, ha detto Yerlikaya.

La scossa, con epicentro a 10,43 chilometri da Marmaris a una profondità di 67,91 chilometri, ha scatenato paura nella popolazione. Secondo il resoconto ufficiale, in molti hanno cercato di mettersi in salvo saltando dall'alto delle proprie abitazioni. In 46 restano in ospedale.