Terremoto in Cile di magnitudo 7.8, trema la regione di Magallanes e l’Antartide. Lanciato l’allarme tsunami

Roma, 10 ottobre 2025 - La regione cilena di Magallanes e l'Antartide hanno pesantemente tremato per un terremoto di magnitudo 7,8 che ha scosso nel pomeriggio la zona. Al momento si registrano feriti o morti, danni o interruzioni nei servizi essenziali.

Il Centro sismológico cileno (Csn) ha registrato l'epicentro del sisma a circa 263 chilometri a nord-ovest della base Presidente Eduardo Frei Montalva, nel canale di Drake, il tratto di mare che separa capo Horn dalle isole Shetland Meridionali, in Antartide, collegando l'Oceano Pacifico con l'Atlantico.

Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina cilena ha dichiarato lo "stato di precauzione" per il territorio antartico cileno per il concreto rischio di uno tsunami.

Le aree costiere e delle spiagge dell'Antartide cilena sono state fatte evacuare in maniera preventiva dal Senapred, l'organismo cileno di gestione delle emergenze. La zona è continuamente monitorata e le squadre di emergenza e personale militare stanno verificando eventuali danni nelle basi presenti nella zona.