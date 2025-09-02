Terremoto devasta l’Afghanistan. Oltre 800 morti e 2.700 feriti

Oltre 800 morti, 2.800 feriti, interi villaggi rasi al suolo, strade interrotte e ospedali in difficoltà. È la drammatica situazione nell’Afghanistan orientale colpita nella notte da un devastante terremoto di magnitudo 6.0 – ma di profondità relativamente bassa, 8 km – avvenuto vicino al confine con il Pakistan. Il Paese, messo in ginocchio da decenni di guerre, occupazioni e dal ritorno dei talebani è stato colpito da un ennesimo disastro. E il numero delle vittime potrebbe ancora salire, e molto. Alcune fonti parlano di più di mille morti: "La situazione è inimmaginabile. Al momento la priorità – ha fatto sapere ieri un esponente del governo talebano – è raggiungere i feriti più che cercare le vittime. Non siamo riusciti a raggiungere diverse zone colpite". Tra le vittime e le persone colpite ci sono anche molte famiglie che erano recentemente rientrate in Afghanistan dopo essere stati espulsi dal Pakistan o dall’Iran, due Paesi che hanno rimpatriato milioni di afgani negli ultimi mesi.

Suhail Shaheen, portavoce del governo afgano dei Talebani nelle zone colpite "c’è un’urgenza estrema di ospedali da campo, attrezzature per i soccorsi, rifugi, cibo e acqua potabile".

Azam, 52 anni, è un medico che vive nella provincia di Kunar ed era a casa quando è avvenuto il terremoto. Ha raccontato: "Era circa mezzanotte quando abbiamo sentito il sisma, è stato estremamente intenso. Le scosse erano così forti che non siamo riusciti nemmeno ad aprire la porta. È stato il crollo di una parete a permettermi di uscire. Fortunatamente, i bambini non erano in casa. Se fossero stati dentro con noi, non sono sicuro che saremmo riusciti a salvarli. Tutte le stanze sono danneggiate, i nostri effetti personali sono sotto le macerie. E continuiamo a sentire le scosse".