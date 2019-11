Tirana, 1 novembre 2019 - Torna a tremare la terra in Albania. Un terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter è stato avvertito questa mattina poco dopo le 9 in molte zone del Paese. Lo segnala l'Istituto sismologico albanese. L'epicentro si colloca vicino alla città di Corizza, nel Sud Est, non lontano dal confine con la Grecia. L'ipocentro a una profondità di 25 chilometri. Panico fra la gente che si è riversata nelle strade. Il sisma avrebbe provocato danni materiali, ma - stando ai media locali - non si segnalano persone colpite. Lievi tremori sono stati avvertiti anche in Salento - riportano i media locali - nonostante la maggior parte della popolazione a quell'ora (6:25 del mattino) stesse dormendo.

Lo scorso 11 agosto, una scossa di 5.1 a nord di Tirana, avvertita fino in Puglia, aveva seminato il terrore. Molti i danni agli edifici. Anche in questo caso, nessuna vittima.

E sempre oggi, ore 7.53, la terra ha tremato anche nel sud del Kosovo. Secondo i media serbi, l'epicentro è stato individuato a 11 km a nordovest di Dragas, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato avvertito anche a Prizren e Djakovica, ma finora non sono giunte notizia di eventuali danni.