Roma, 11 agosto 2018 - Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi l'Albania. Il sisma di magnitudo 5.1 è stato rilevato dall'Istituto geofisico americano (Usgs) alle 17.38 a circa 38 chilometri a nord della capitale Tirana. L'epicentro, vicino alla città di Bulqize, è stato stimato ad ad una profondità di dieci chilometri, secondo i dati preliminari dell'Usgs. Secondo invece i dati dell'istituto albanese di geoscienze la profondità è stata di 24 chilometri. Per l'Ingv la magnitudo registrata è di 5.2. Al momento non risultano vittime o feriti, ma ci sarebbero diversi edifici danneggiati. In particolare a Bulqize molte case sono crepate. Secondo alcuni utenti Twitter la scossa è stata sentita anche in Puglia. Sempre quest'estate, lo scorso 4 luglio la terra aveva tremato in Albania, a nord di Durazzo, con una scossa di 5.1 che era stata avvertita anche in Salento.

Intanto oggi un terremoto ha colpito l'Italia: in Friuli è stata avvertita questa mattina una scossa di magnitudo 3.9 con epicentro a Cavazzo Carnico.

