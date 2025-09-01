Terremoto oggi in Afghanistan, scossa di magnitudo 6: 622 morti. I talebani chiedono aiuto internazionale

Roma, 1 settembre 2025 – Sono almeno 622 i morti e oltre 1.500 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l'Afghanistan orientale. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell'Interno. Nel terremoto che ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, “610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte”, ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite.

Nella provincia di Kunar, almeno tre villaggi sono stati rasi al suolo, mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il ministero della Salute del governo dei talebani. I soccorritori sono stati mobilitati in diversi distretti della regione montuosa, vicino al confine con il Pakistan, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente.

Le squadre di soccorso hanno difficoltà a raggiungere alcune delle comunità più remote, anche a causa delle frane, ha riferito l'agenzia di stampa statale talebana Bakhtar News Agency (Bna). Il sisma ha colpito poco prima di mezzanotte di domenica 31 agosto, 27 chilometri a nord-est di Jalalabad, una città di circa 200.000 abitanti nella provincia di Nangarhar, e a una profondità relativamente bassa di 8 km, secondo lo United States Geological Survey. Secondo l'Usgs, circa mezzo milione di persone hanno probabilmente avvertito scosse da forti a molto forti, che possono provocare danni considerevoli alle strutture costruite male.

I funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso nelle remote aree montuose colpite dal terremoto. Il capo della polizia della provincia di Kunar ha riferito alla Bbc che le strade per raggiungere la zona sono bloccate a causa delle frane causate dalle inondazioni e dalle scosse di assestamento del terremoto. I funzionari talebani affermano di avere risorse limitate e stanno chiedendo aiuto alle organizzazioni internazionali per fornire elicotteri per raggiungere le zone colpite. Diverse fonti del governo talebano hanno riferito alla Bbc che “decine di case sono sotto le macerie” e si teme che centinaia di persone siano rimaste uccise o ferite. Si ritiene – scrive l'emittente – che la maggior parte delle case siano rimaste danneggiate nella valle di Mazar, nel distretto di Norgal, nella provincia di Kunar che confina con il Pakistan. La valle si trova in una zona montuosa. Con le strade bloccate dalle frane, le operazioni di soccorso possono essere effettuate solo per via aerea. Elicotteri con personale medico sono arrivati nella provincia di Kunar per curare e trasportare i feriti. Mentre nella provincia di Nangahar, decine di volontari si sono precipitati negli ospedali per donare il sangue