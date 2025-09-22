Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggi Israele GazaMaltempoSentenza Ciro GrilloFunerali Kirk
Acquista il giornale
EsteriTerremoto a Berkeley magnitudo 4.3, la scossa avvertita anche a San Francisco
22 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Terremoto a Berkeley magnitudo 4.3, la scossa avvertita anche a San Francisco

Terremoto a Berkeley magnitudo 4.3, la scossa avvertita anche a San Francisco

Il sisma si è verificato alle 2.56 del mattino

La mappa del terremoto a Berkeley (dal sito Usgs)

La mappa del terremoto a Berkeley (dal sito Usgs)

Roma, 22 settembre 2025 – Un terremoto di magnitudo 4,3 è stato registrato a Berkeley, in California, nella notte. L’Usgs segnala che il sisma si è verificato alle 2.56 del mattino con epicentro nella cittadina californiana a 16 km da San Francisco, ma è stato avvertito anche a Oakland, San Pablo, Hayward, San Francisco, Benicia, Pleasant Hill e altre zone della baia. 

Inizialmente si è parlato di magnitudo 4.6, successivamente declassata a 4.3, a una profondità di 7.8 km. 

Berkeley è sede di una delle università più importanti del Paese. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata