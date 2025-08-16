La battaglia sulle terre rare, così l’Australia sfida il monopolio cinese. Il tesoro di Canberra fa gola a Usa e Ue

Roma, 16 agosto 2025 - Dopo le ultime tensioni con la Cina, l’Australia cerca di sfidare il predominio di Pechino sulle terre rare, nuovo terreno di scontro delle due potenze dell’Indo-Pacifico. Per farlo, Canberra ha avviato la costruzione della prima raffineria del paese, puntando a entrare nel settore, essenziale per la transizione energetica e l’industria della difesa. Ma scalfire il quasi monopolio cinese non sarà semplice, e i rischi non mancano.

Il progetto da un miliardo di dollari

Gli accordi sono stati firmati. Il governo australiano ha deciso di concedere un prestito da un miliardo di dollari per dare il via alla lavorazione delle terre rare presenti sul proprio territorio. A ricevere i fondi è Iluka Resources, società mineraria attiva nella zona di Eneabba fin dal 1998. L’impresa è attualmente impegnata nella costruzione della prima raffineria di terre rare in Australia, con l’obiettivo di lavorare i minerali che da anni giacciono inutilizzati nei depositi locali. Un lungo disuso dovuto a diversi fattori: da un lato, la complessità tecnica e i rischi ambientali della raffinazione, dall’altro, una consapevolezza tardiva del valore strategico delle terre rare nell’economia globale. Solo negli ultimi anni, infatti, questi elementi sono diventati centrali per la transizione energetica e per lo sviluppo di tecnologie avanzate.

I rischi ambientali e l’impegno di una gestione responsabile

Nel frattempo, Iluka ha accumulato una riserva di materiali che oggi vale oltre 650 milioni di dollari (circa 440 milioni di sterline), e che potrebbe rivelarsi cruciale per l’industria occidentale. Il progetto, tuttavia, non è privo di rischi. La lavorazione delle terre rare genera scorie radioattive che, se non trattate correttamente, possono contaminare suolo e falde acquifere. "Penso che non esista un’industria metallurgica completamente pulita. Purtroppo, a volte bisogna scegliere il veleno giusto”, ha osservato il professor Jacques Eksteen, titolare della cattedra di metallurgia estrattiva alla Curtin University, in occasione di un'intervista rilasciata alla Cnn. Tuttavia, nonostante le difficoltà tecniche, Eksteen è convinto che l’Australia disponga degli strumenti normativi e tecnologici necessari per gestire questi rischi in modo responsabile, cosa che, sottolinea, non si può dire della Cina. Proprio in Cina, infatti, decenni di raffinazione senza adeguati controlli hanno causato gravi danni ambientali: fuoriuscite di sostanze chimiche, scorie radioattive nei corsi d’acqua, interi territori contaminati e popolazioni esposte a gravi rischi sanitari. Ora, con il sostegno del governo, l’Australia punta a sfidare il quasi-monopolio cinese sulle terre rare, offrendo al mercato globale un’alternativa affidabile, più sostenibile e, soprattutto, indipendente. Una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici delle risorse critiche del XXI secolo.

Ue e Usa dipendenti dalla Cina

Negli anni '90, i paesi europei, in particolare la Francia, vantavano una solida industria delle terre rare, le quali tuttavia non avevano la stessa importanza strategica attuale. Oggi invece quasi tutte queste risorse provengono dalla Cina, che da decenni ne controlla l'estrazione e la raffinazione su larga scala, detenendo quasi una posizione monopolistica. Le società cinesi sono infatti responsabili di oltre la metà dell'estrazione mondiale di terre rare e di quasi il 90% della loro lavorazione. Un business fiorente, che condiziona anche gli Stati Uniti: il paese importa infatti l'80% delle sue terre rare proprio dalla Cina. Ancora più dipendente è l'Unione Europea, che importa dalla potenza cinese circa il 98% del proprio approvvigionamento. Proprio per questo, in passato, l’Ue ha accusato Pechino di sfruttare questo quasi monopolio come leva economica per indebolire i concorrenti in settori strategici. "Da allora, la Cina ha cercato deliberatamente di controllare il mercato per sostenere le proprie industrie manifatturiere e di difesa”, ha affermato alla Cnn Dan McGrath, responsabile delle terre rare per Iluka Resources, durante una visita al sito di Eneabba. Ora, nonostante il dominio cinese, McGrath e Iluka Resources sperano di cambiare le carte in tavola: “Prevediamo di soddisfare una quota significativa della domanda occidentale di terre rare entro il 2030. I nostri clienti riconoscono che una catena di fornitura indipendente, sicura e sostenibile al di fuori della Cina è cruciale per la continuità delle loro attività’, ha aggiunto. Anche se la raffineria sarà operativa solo tra un paio d’anni, Iluka sottolinea che il progetto è già in piena fase preparatoria. Le case automobilistiche, ad esempio, pianificano la produzione con largo anticipo e stanno già organizzandosi per accedere ai materiali quando l’impianto entrerà finalmente in funzione.