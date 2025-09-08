Evacuato il terminal 4 di Heathrow: perdita di materiali pericolosi. “Si alza una colonna di fumo bianco”

Londra, 8 settembre 2025 - È stato evacuato il terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow per una "perdita di materiali pericolosi". Ne dà notizia Sky News affermando che sono sul posto i servizi di soccorso.

Il terminal evacuato è il numero 4 (sui 5 totali dello scalo), da dove – secondo alcune immagini diffuse dai media – si è vista emergere una colonna di fumo bianco.

I passeggeri sono stati fatti uscire all'esterno per il sospetto di una fuga di sostanze pericolose, ha riferito una portavoce di Heathrow, il maggiore aeroporto europeo oltre che il principale fra i 6 scali dell'area metropolitana di Londra. Al momento non si segnalano intossicati.

Possibili ritardi sui voli per Roma e Milano

Sono al momento regolarmente confermati gli atterraggi e i decolli dei voli programmati nelle prossime 2 ore nel terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow, dopo l'evacuazione di alcuni passeggeri seguito al sospetto di una fuga di sostanze potenzialmente pericolose nell'area dei check-in. Lo riferisce la B bc, ridimensionando per adesso la portata dell'allarme, mentre i controlli sono comunque in corso e le misure precauzionali restano in piedi.

Rimangono intanto gli altri terminal, con diversi aerei in partenza e in arrivo, al di là di qualche ritardo fisiologico. Tra i voli della serata in partenza, ve ne sono anche due della British Airways destinati rispettivamente a Roma e a Milano, che sono indicati con qualche ritardo, ma vengono comunque operati dal terminal 5. Nessuna notizia finora di problemi di salute o di timori d'intossicazione per le persone evacuate dal solo terminal 4.

Treni: sospesa la fermata al terminal 4

I treni che raggiungono l'aeroporto al momento non si fermano al terminal in questione, per ragioni precauzionale. Intanto, sempre per cautela, sono stati dispiegate nella zona alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti.

L’alert: "Possibile incidente con materiali pericolosi"

I vigili del fuoco sono intervenuti per un "possibile incidente con materiali pericolosi" all'aeroporto londinese di Heathrow. Lo riportano i media britannici, precisando che sul posto sono state inviate squadre specializzate per effettuare una valutazione. Una parte dell'aeroporto è stata evacuata a scopo precauzionale in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco.

"L'intervento è stato richiesto per la prima volta alle 17.01 e squadre provenienti da Feltham, Heathrow, Wembley e dalle stazioni dei vigili del fuoco limitrofe sono state inviate sul posto".