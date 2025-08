Tensione tra Israele e Italia

L’amicizia fra Italia e Israele non è in discussione, ma di certo ha vissuto momenti migliori. Dopo il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ieri sono arrivate anche le parole del ministro degli Esteri, l’esponente di estrema destra Gideon Saar, che in un’intervista a Libero se l’è presa anche con la stampa italiana, rea, a suo dire, di alimentare "un’enorme ondata anti-israeliana" attraverso resoconti "che, per usare un eufemismo, non sono sempre accurati né equilibrati".

PAROLE FORTI

Il capo della diplomazia di Tel Aviv, durante l’intervista, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E se, da una parte, è convinto che l’amicizia fra Italia e Israele sia forte e supererà anche questo periodo molto difficile, dall’altra non ha risparmiato critiche all’atteggiamento delle istituzioni italiane, per quanto mascherate da "dispiacere". Commentando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella — che aveva parlato di "ostinazione a uccidere" in riferimento al massacro di civili nella Striscia di Gaza — Saar ha dichiarato: "Mi è spiaciuto per ciò che ha detto il presidente Mattarella. Abbiamo grande rispetto per lui e per l’Italia, ma il nostro presidente Herzog ed io gli abbiamo risposto, sottolineando che stiamo agendo nel pieno rispetto del diritto internazionale e che queste accuse non rappresentano il modo in cui operiamo".

Non solo Israele non avrebbe colpe: per il ministro, "dire che stiamo commettendo un genocidio è completamente falso, è pura propaganda antisemita".

MOMENTO DELICATO

Dalla contrarietà di Israele non è stato escluso nemmeno il Vaticano, che pochi giorni fa ha visto una chiesa bombardata, con la morte di tre persone. Il segretario di Stato, Pietro Parolin, aveva espresso apertamente dubbi sulla natura accidentale dell’attacco.

Nonostante la telefonata del premier Netanyahu al Pontefice, Leone XIV, i toni restano tesi. L’appoggio chiaro e netto del Papa, ieri durante il Giubileo dei Giovani, alla gioventù di Gaza di certo non contribuirà a distendere gli animi.

Già prima delle parole di Prevost — che ha dichiarato, superando ogni formula diplomatica, di "stare con i giovani dell’Ucraina e di Gaza" — il ministro Saar si era detto "deluso" dal comportamento del Vaticano e "di qualsiasi altro Stato o entità che riconosca unilateralmente uno Stato palestinese, perché questo serve solo ad allontanarci dalla pace e dalla sicurezza".

LA PRUDENZA DI

Sembrerebbe che la posizione defilata dell’Italia sul riconoscimento dello Stato di Palestina — a differenza di Francia, Regno Unito e Germania — non abbia evitato attriti con il governo di Tel Aviv.

L’esecutivo di Netanyahu, forse, si sarebbe aspettato un atteggiamento più giustificazionista, o almeno più moderato, da parte del governo italiano. Ma così non è stato.

Pur con grande prudenza, la premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi ha usato toni molto critici nei confronti di Israele, con una virata a 180 gradi rispetto ai mesi precedenti, definendo "inaccettabili" gli attacchi contro i civili.

Ieri sono arrivate anche le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Il popolo palestinese non ha colpa. Il criminale è Hamas. Israele dovrebbe capire che la priorità è quella di salvare vite. Basta bombardamenti a Gaza, sì alla liberazione degli ostaggi".