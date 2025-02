Tensione tra Australia e Cina: caccia di Pechino spara razzi di segnalazione contro un aereo da pattugliamento di Canberra

Roma, 13 febbraio 2025 - Tensione a mille tra Cina e Australia. Canberra ha accusato un caccia Pechino di comportamento "non sicuro" durante una manovra sopra il Mar Cinese Meridionale. La Cina ha risposto che un aereo ‘spia’ australiano era entrato deliberatamente nello spazio aereo attorno alle isole Xisha (isole Paracel controllate militarmente da Pechino dopo una battaglia nel 1974 con il Vietmnam del sud).

"Il governo australiano ha espresso le proprie preoccupazioni al governo cinese a seguito di un'interazione non sicura e non professionale con un aereo dell'Esercito di Liberazione Popolare", ha dichiarato il ministero della Difesa. L'incidente risale a due giorni fa e ha visto l'incontro ravvicinato tra un caccia Shenyang J-16 e un aereo di sorveglianza australiano, un Boeing-P8 Poseidon.

Secondo l'Australia il Poseidon stava eseguendo un pattugliamento di sorveglianza "di routine" sulle acque contese nel Mar Cinese Meridionale l'11 febbraio quando un caccia cinese si è avvicinato. Il jet di Pechino avrebbe lanciato razzi di segnalazione in direzione dell'aereo dell'aeronautica militare australiana. "Si è trattato di una manovra pericolosa e poco professionale che ha rappresentato un rischio per l'aereo e il personale", ha accusato il governo di Canberra.

Secondo Pechino invece il velivolo australiano ha violato la "sovranità" del Dragone, respingendo al mittente le accuse australiane. "La sicurezza nazionale è stata messa a rischio e la Cina ha presentato rimostranze formali alla parte australiana" ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun. "L'aereo militare australiano si è intromesso deliberatamente nello spazio aereo attorno alle isole Xisha. Ciò ha violato la sovranità cinese e ha messo in pericolo la sicurezza nazionale cinese".

Non è la prima volta che Cina e Australia (ma anche Usa e Canada) si trovano in situazioni limite per 'escursioni' su spazi aerei e navali che Pechino considerà già suoi territori, sebbene siano contesi con altre nazioni. Nel 2024 un caccia cinese ha lanciato razzi di segnalazione contro un elicottero australiano Seahawk nello spazio aereo internazionale. Nel 2023 un cacciatorpediniere cinese ha bombardato con impulsi sonar i sommozzatori della marina australiana in immersione nelle acque al largo del Giappone, ferendoli.