Pechino, 19 dicembre 2021 - Peng Shuai, la campionessa di tennis da settimane nell'occhio del ciclone, ha dichiarato di non aver mai accusato nessuno di averla aggredita sessualmente e che il post sui social media che aveva pubblicato nelle scorse settimane - con le accuse all'ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso - è stato frainteso. Lo riporta l'agenzia Reuters. "In primo luogo, devo sottolineare un punto che è estremamente importante, non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto", ha detto Peng nel video pubblicato da Lianhe Zaobao, un media di Singapore. E' la prima volta che la campionessa affronta la questione dinanzi alle telecamere e in pubblico; Peng ha parlato a margine di un evento di sci di fondo a Shanghai a cui ha partecipato. La campionessa ha aggiunto che la questione è "una faccenda privata" e che ci sono stati "molti fraintendimenti" riguardo il post che lei aveva pubblicato su Weibo, una sorta di Twitter cinese; ma non spiegato molto altro.

La vicenda

La vicenda si protrae da settimane ed è tutt'altro che chiarita. Peng Shuai a novembre ha accusato l'ex vice primo ministro Zhang Gaoli, con cui lei aveva avuto una relazione clandestina, di averla forzata, tre anni fa, a un rapporto sessuale. Il suo messaggio, pubblicato su un social network, è stato rapidamente censurato e la tennista 35enne è poi scomparsa dai radar per tre settimane, suscitando preoccupazione nel mondo del tennis ma anche nella politica internazionale. Tanto che la Women's Tennis Association, che continua a chiedere un'indagine piena e trasparente sulle sue accuse, ha annunciato a inizio dicembre la sospensione di tutti i tornei previsti in Cina, inclusa Hong Kong.

Un nuovo video

I media statali cinesi hanno pubblicato oggi nuove immagini di Peng. Qingqing Chen, un giornalista del Global Times, ha diffuso su Twitter un filmato che mostra Peng parlare con l’icona del basket cinese Yao Ming. Chen ha sostenuto che il video le è stato inviato da un “amico” e che è stato ripreso a Shanghai, durante un evento dedicato alla promozione dello sci. Chen ha inoltre pubblicato una foto di Peng e Yao in posa con altre due stelle dello sport cinese, il velista Xu Likia e l’ex tennistavolista Wang Liqin, davanti allo stendardo dell’evento.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

Le precedenti immagini

Non è la prima volta che i media statali di Pechino pubblicano immagini, non verificabili, di Peng nel tentativo di rassicurare sulla sua sorte. La Women’s Tennis Association, che continua a chiedere un’indagine piena e trasparente sulle accuse di Peng, non si è però accontentata e ha annunciato questo mese la sospensione di tutti i tornei previsti in Cina, inclusa Hong Kong.

Lo scorso 20 novembre, di fronte alla crescente pressione, il profilo ufficiale Weibo del China Open aveva pubblicato delle fotografie dove si vedeva Peng, con addosso una giacca sportiva blu scuro e pantaloni della tuta bianchi, assistere alle finali del Fila Kids Junior Tennis Challenger. Un video dell’evento, pubblicato su Twitter da Hu Xijin, influente caporedattore del Global Times, mostrava inoltre Peng in piedi in mezzo a un gruppo di ospiti i cui nomi vengono annunciati al pubblico che applaude. Un giornalista del Global Times aveva inoltre twittato un altro video che mostrava Peng che firma autografi per i bambini in quello che sembra essere lo stesso stadio prima di posare per le foto con loro.

Hu, che rivendica una certa vicinanza al potere, aveva anche pubblicato due video della giocatrice “a cena con il suo allenatore e gli amici in un ristorante” a Pechino, sostenendo fossero stati girati lo stesso giorno. A far sospettare che i video possano essere una messa in scena è il passaggio in cui l’atleta, che ad ogni modo appare rilassata e in buona salute, afferma che “domani è il 20 novembre” e viene interrotta da una persona che la corregge: “Domani è il 21 novembre”. Lo scambio era stato filmato con il cellulare da una persona non identificata. Alcuni giorni prima la televisione pubblica cinese Cgtn aveva diffuso uno screenshot di un’e-mail diretta alla Wta nella quale Peng avrebbe ritrattato le accuse, definendole “false”, nei confronti del potente ex funzionario del Partito Comunista di 40 anni più anziano, che la avrebbe costretta a fare sesso durante una relazione discontinua durata diversi anni.