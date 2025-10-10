Venerdì 10 Ottobre 2025

Giulio Mola
Esteri
EsteriTennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: morti e dispersi
10 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: morti e dispersi

Lo sceriffo della contea l’ha definita “devastante” ed ha coinvolto un intero edificio

L'azienda specializzata in esplosivi Accurate Energetic Systems a Bucksnort, Tennessee

L'azienda specializzata in esplosivi Accurate Energetic Systems a Bucksnort, Tennessee

Roma, 10 ottobre 2025 - Morti e dispersi oggi in Tennessee per una esplosione all'interno di una fabbrica specializzata in esplosivi. Secondo le news che corrono sui social almeno 19 persone mancano all'appello nello stabilimento dell'azienda Accurate Energetic Systems a Bucksnort, Tennessee.

Chris Davis, sceriffo della contea di Humphreys, ha dichiarato che l'esplosione è stata "devastante", e ha coinvolto "un intero edificio", confermando che ci sono "diverse persone disperse, e alcune sono morte".

La Accurate Energetic Systems è specializzata nello sviluppo, produzione, movimentazione e stoccaggio di prodotti ed esplosivi per i mercati militare, aerospaziale e delle demolizioni commerciali, si legge sul sito web.  

