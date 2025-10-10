Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: morti e dispersi

Roma, 10 ottobre 2025 - Morti e dispersi oggi in Tennessee per una esplosione all'interno di una fabbrica specializzata in esplosivi. Secondo le news che corrono sui social almeno 19 persone mancano all'appello nello stabilimento dell'azienda Accurate Energetic Systems a Bucksnort, Tennessee.

Chris Davis, sceriffo della contea di Humphreys, ha dichiarato che l'esplosione è stata "devastante", e ha coinvolto "un intero edificio", confermando che ci sono "diverse persone disperse, e alcune sono morte".

La Accurate Energetic Systems è specializzata nello sviluppo, produzione, movimentazione e stoccaggio di prodotti ed esplosivi per i mercati militare, aerospaziale e delle demolizioni commerciali, si legge sul sito web.