La tempesta Melissa spaventa i Caraibi: allerta rossa in Giamaica, tre morti ad Haiti

Port-au-Prince (Haiti), 25 ottobre 2025 - La tempesta tropicale Melissa ha colpito la zona centrale dei Caraibi e ha provocato la morte di tre persone. Le forti piogge, che nella zona sudoccidentale di Haiti sono arrivate a raggiungere gli 89 centimetri, hanno provocato in diverse isole inondazioni e smottamenti, danneggiando quasi 200 case nella Repubblica Dominicana. Tra i disagi provocati dal fenomeno si registrano inoltre la messa fuori uso dei sistemi di approvvigionamento idrico, che hanno lasciato senza servizi essenziali oltre 500mila persone, e lo sradicamenti di alberi, semafori e cartelli stradali. Gli esperti ritengono che entro la giornata di venerdì 27 ottobre Melissa possa raggiungere lo status di uragano di categoria 4 della scala Saffir-Simpson, che ha tra le caratteristiche principali quella di dare vita a venti fino ai 250 km/h e piogge sempre più devastanti.

La tempesta tropicale Melissa travolge Santo Domingo

La tempesta tropicale Melissa

Secondo il National Hurricane Center statunitense, Melissa non avrebbe ancora raggiunto lo status di uragano ma sarebbe prossima a farlo nelle prossime 48 ore: "Sono attese precipitazioni abbondantissime - riferisce il più importante organo di monitoraggio degli uragani negli Usa -, comprese tra i 380 e i 640 millimetri di pioggia su alcune zone dell'isola di Hispaniola meridionale e della Giamaica fino a martedì". Si tratta della tredicesima tempesta registrata nel corso della stagione degli uragani atlantici, considerata ufficialmente dal 1° giugno al 30 novembre, che con i suoi venti fino a 100km/h e le sue rovinose piogge ha provocato non pochi disagi a diverse zone dei Caraibi, dalla Giamaica ad Haiti fino alla Repubblica Dominicana. La previsione è che possa arrivare a colpire anche Cuba nei prossimi giorni.

Santo Domingo travolta dalla tempesta Melissa

La traiettoria che prenderà Melissa nelle prossime ore non è ancora troppo chiara, ma gli studiosi non hanno per il momento escluso il raggiungimento delle coste meridionali degli Stati Uniti nelle quali potrebbe arrivare dopo avere attraversato anche la zona settentrionale dei Caraibi. L'andamento molto lento pari a 6 km/h, tuttavia, lascia spazio a dubbi e aumenta notevolmente il rischio di alluvioni. Per il momento sono differenti le allerte confermate negli stati colpiti: in Giamaica, dove sono previste piogge di 600 millimetri e venti fortissimi all'inizio della settimana prossima, l'allarme in vigore è rosso, mentre scende alla categoria blu per quanto concerne la Repubblica Dominicana sud-occidentale e Haiti. E' stata emessa infine un'allerta uragano preventiva per le isole Cayman e la costa sud di Cuba. La situazione è in costante aggiornamento.