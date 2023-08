Tempesta in Assia, allagato l’aeroporto di Francoforte: voli cancellati. Caduti oltre 25mila fulmini

Francoforte, 17 agosto 2023 – Una tempesta ha travolto l’Assia. Per il maltempo ha allagato l’Aeroporto di Francoforte e di conseguenza sono stati cancellati innumerevoli voli. Ma anche garage, cantine, giardini e abitazioni così come tutta l’area cittadina, creando disagi anche nelle linee della metropolitana e in strada. La causa sono le forti piogge che si stanno riversando dalla serata di ieri nel sud della regione della Germania. L’allerta era stata diramata dal servizio meteo tedesco riguardante l’Assia, appunto zona dove è collocata Francoforte.

I disagi provocati dalle forti piogge in Assia

I disagi all’aeroporto

Le piogge battenti e prolungate hanno allagato le piste e la zona di carico e scarico degli aerei, tanto che tutti i voli sono stati sospesi per due ore, ha detto un portavoce dello scalo, il più importante della Germania. Almeno 34 voli non sono potuti partire stamattina, dopo che ieri sera erano state cancellate 70 partenze e 23 aerei in arrivo erano stati dirottati su altri aeroporti.

La situazione attuale

Anche lo scorso giugno si erano verificate forte piogge condite con raffiche di vento che fecero tremare l’intera zona, una situazione del tutto nuova per la Germania ed in particolare l’Assia. In poche ore, nella serata di ieri, sono caduti oltre 25mila fulmini causando disagi su tutta la zona. Altre precipitazioni sarebbero previste anche nelle prossime ore, per questo si raccomanda massima allerta.