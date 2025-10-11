Telefonata Trump-Zelensky, difesa aerea e missili Tomahawk: ecco di cosa hanno parlato

Roma, 11 ottobre 2025 – Una mediazione Usa per trovare l’intesa con Putin e porre finale alla lunga ed estenuante guerra in Ucraina. Ufficialmente è stato questo l’obiettivo della telefonata di oggi fra Trump e Zelensky, ma secondo il sito Axios – che cita due fonti al corrente del colloquio – i due presidenti avrebbero discusso la possibilità che Kiev ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk.

"Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni", ha fatto sapere Voldymyr Zelensky dopo aver parlato con Donald. Il colloquio è durato circa 30 minuti e le fonti hanno fatto sapere che non è stata presa alcuna decisione in merito ai Tomahawk. Missili potentissimi che fanno paura alla Russia e che, come ha già fatto sapere il Cremlino, nel caso venissero usati potrebbero cambiare l’assetto della difesa nucleare all’interno della Nato.

La telefonata tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump

Il nodo della difesa aerea: “Abbiamo idee forti”

Zelensky e Donald Trump hanno discusso nella telefonata di oggi degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e delle necessità di rafforzare la difesa area di Kiev. Lo ha riferito lo stesso presidente ucraino su Telegram. “Sono grato per la sua disponibilità a sostenerci”, ha premesso Zelesnky. Con Trump “abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi che stiamo preparando a riguardo. Ci sono buone opzioni e idee forti su come rafforzarci realmente”, ha assicurato.

"È necessaria la disponibilità dei russi a partecipare a una vera diplomazia. Grazie alla forza questo può essere garantito. Grazie, signor Presidente!", sostiene Zelensky.

Zelensky: "Conversazione produttiva”

“Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa". È il resoconto del colloqio telefonico di oggi fatto da Voldymyr Zelensky

Kiev a Trump: “Esercitare pressioni su Putin”

La conversazione è avvenuta viene il giorno successivo a uno degli attacchi russi più importanti contro la rete energetica ucraina. Durante una conferenza stampa ieri a Kiev, Zelensky ha invitato Trump a "esercitare pressioni" su Putin affinché fermi gli attacchi aerei contro l'Ucraina.

L’Ucraina vuole i Tomahawk: se ne parlerà alla Casa Bianca

Zelensky ha chiesto i missili Tomahawk a Trump durante il loro incontro a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, il mese scorso. Come ricorda Axios, lunedì scorso Trump ha detto di aver "in un certo senso preso una decisione" sulla vendita di missili Tomahawk ai paesi della Nato, che li fornirebbero poi all'Ucraina, aggiungendo di voler prima capire come verrebbero usati da Kiev.

Da parte sua, Mosca ha fatto sapere che l'eventuale fornitura di questi missili all'Ucraina sarebbe "un passo molto serio verso un'escalation". Secondo quanto riportato da Axios, una delegazione ucraina guidata dal capo dell'ufficio di Zelensky, Andriy Yermak, e dal primo ministro Yulia Svyrydenko dovrebbe essere a Washington la prossima settimana per discutere di cooperazione in materia di sicurezza e di sanzioni alla Russia.