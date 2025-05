Ucraina, attesa per la telefonata di Trump a Putin

Washington, 19 maggio 2025 – Grande attesa per la telefonata del presidente americano Donald Trump a quello russo Vladimir Putin. Il tema è chiaramente quello della promozione di negoziati di pace fra Ucraina e Russia. Lo stesso presidente americano ha dichiarato che la telefonata avrà lo scopo di "fermare il bagno di sangue". Ha annunciato che poi parlerà anche con Volodymyr Zelensky e con "diversi membri della Nato".

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il sostegno dell'Italia, insieme ai partner europei e occidentali, agli sforzi del presidente Trump per una pace giusta e duratura in Ucraina. Sottolineando l'importanza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato. Lo rende noto palazzo Chigi, in merito alla conversazione telefonica che Meloni ha avuto con Trump, insieme ai leader di Regno Unito, Francia e Germania, rispettivamente il primo ministro

Keir Starmer, il presidente Emmanuel Macron, e il cancelliere Friedrich Merz.