Telefonata Putin-Trump, c’è l’orario. Allarme di Draghi: “Sicurezza dell’Ue messa in dubbio dalla svolta Usa”

Roma, 18 marzo 2025 – La telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americana Donald Trump sulla guerra in Ucraina è prevista oggi tra le 16 e le 18 ora di Mosca, quindi tra le 14 e le 16 italiane, dice il portavoce del Cremlino Peskov alle agenzie russe. Il colloquio tra i due leader in una giornata drammatica sullo scacchiere internazionale, con Israele che ha ripreso la guerra a Gaza. In poche ore “oltre 400 morti”.

In una combo il presidente americano Donald J. Trump parla al telefono con il presidente russo Vladimir Putin (Ansa)

Allarme di Mario Draghi nell'audizione al Senato sul Rapporto sulla competitività dell'Ue. “La nostra sicurezza è messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l'invasione dell'Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l'Europa”, ha detto l'ex premier, che è consulente speciale della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Gli indirizzi della nuova amministrazione Usa hanno drammaticamente ridotto il tempo disponibile. L'Ue è oggi più sola nei fori internazionali. Sulla Difesa serve una catena di comando continentale”.

