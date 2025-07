Telefonata Macron-Putin. Primo colloquio da tre anni: Ucraina, Iran e Medio Oriente i temi trattati

Roma, 1 luglio 2024 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin per la prima volta dal settembre 2022, chiedendo un cessate il fuoco "il prima possibile” in Ucraina e di coordinare gli sforzi per controllare il programma nucleare iraniano, ha annunciato l'Eliseo. Il presidente francese ha "sottolineato l'incrollabile sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina” e “ha chiesto di stabilire un cessate il fuoco il prima possibile e di avviare i negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto”, ha dichiarato l'Eliseo. Il presidente russo lo ha avvertito che qualsiasi accordo di pace in Ucraina dovrà essere “a lungo termine”, ha aggiunto il Cremlino.

Per Vladimir Putin, il conflitto ucraino è “una conseguenza diretta delle politiche degli Stati occidentali". Per quanto riguarda l'Iran, “i due presidenti hanno deciso di coordinare i loro approcci e di parlare presto per seguire insieme la questione”, ha dichiarato la presidenza francese.

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con l'omologo francese Emmanuel Macron il conflitto fra Iran e Israele e gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani: è quanto si legge in un comunicato del Cremlino.

"I leader hanno discusso in dettaglio la situazione in Medio Oriente nel contesto del confronto Iran-Israele e degli attacchi statunitensi agli impianti nucleari iraniani" e hanno inoltre concordato di mantenere i contatti per coordinare le posizioni dei rispettivi Paesi sulla situazione in Medio Oriente, si legge nel comunicato. "I leader hanno chiesto che la risoluzione della crisi relativa al programma nucleare iraniano, così come la risoluzione di altre contraddizioni in Medio Oriente, venga raggiunta esclusivamente attraverso mezzi politici e diplomatici" e hanno infine sottolineato l'importanza di rispettare il legittimo diritto dell'Iran a sviluppare energia nucleare a fini pacifici, adempiendo ai propri obblighi nell'ambito del regime di non proliferazione e collaborando con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

Al termine del suo colloquio telefonico con il presidente russo, VladimirPutin, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per parlare dell'esito della chiamata: è quanto riferiscono fonti dell'Eliseo precisando che i due leader di Parigi e Kiev "resteranno in contatto in vista delle prossime scadenze”.