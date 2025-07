Tel Aviv: lancio di aiuti dagli aerei. Ma nega l’emergenza fame a Gaza

di Aldo Baquis

All’indomani dello stallo registrato nelle trattative per la tregua a Gaza, Israele e Stati Uniti sono impegnati in un riesame della situazione. "Hamas non voleva un’accordo" ha stabilito Donald Trump. "Penso che ora gli daranno la caccia. Loro a quanto pare vogliono morire. Siamo arrivati al punto in cui occorre finire il lavoro". In pratica un via libera ad Israele per estendere la guerra a Gaza.

Al termine di una telefonata con il presidente Usa, Netanyahu ha affermato che Israele "esamina adesso possibilità alternative per la liberazione degli ostaggi, per mettere fine al regime di Hamas e per garantire una pace duratura nella regione".

Le trattative si sono arenate dopo che Hamas ha avanzato tre richieste risultate inaccettabili per Israele: l’autorizzazione all’ingresso di palestinesi a Gaza, dal valico di Rafah; la richiesta della liberazione (in cambio di ostaggi) di miliziani che hanno partecipato alle stragi del 7 ottobre; e l’assicurazione che l’inizio della tregua significhi di fatto la fine del conflitto. Netanyahu punta invece alla distruzione definitiva di Hamas, sia come forza militare che amministrativa. Le forze armate, che già occupano il 75 per cento della Striscia, dubitano che un ulteriore rafforzamento della morsa possa indurre Hamas a rivedere le proprie richieste. Sul piano pratico l’Idf deve piuttosto misurarsi con una situazione umanitaria sempre più grave.

Nuovi allarmi sono giunti ieri da ‘Medici senza frontiere’ (nei loro ambulatori risultano sofferenti di malnutrizione un quarto delle donne incinte e dei bambini da sei mesi a cinque anni) e dal ‘Programma alimentare mondiale’, secondo cui "una persona su tre non mangia da giorni". "La fame non fa rumore, ma ha lo stesso potere distruttivo di un raid aereo" ha rilevato la ong italiana ‘Azione contro la fame’. I suoi operatori sul campo avvertono che "le madri non riescono più ad allattare, l’acqua è contaminata o assente, le cure nutrizionali sono sospese anche per le continue evacuazioni forzate".

L’esercito israeliano conviene che a Gaza la situazione umanitaria è grave per via del sovraffollamento, ma nega che ci sia fame. Per alleviare comunque la situazione è stata autorizzata la ripresa immediata di lanci di aiuti da aerei giordani e degli emirati. Nei centri di distribuzione della controversa ong ‘Ghf’ – sostenuta da Usa ed Israele – adesso saranno ammesse solo donne, nella speranza di evitare così le scene di violenza. La crisi nella Striscia desta crescente emozione anche in Galilea, a Sakhnin, dove migliaia di arabi israeliani hanno organizzato una manifestazione di protesta sfilando con pentole vuote. A Gerusalemme il Gran Mufti, sceicco Mohammad Hussein, è stato brevemente fermato dalla polizia dopo aver denunciato in un sermone quella che ha definito "la politica di affamamento a Gaza". A Ramallah i leader palestinesi hanno accolto con compiacimento l’annuncio del presidente Macron di riconoscere lo Stato di Palestina. Polemizzando con Israele – che vi ha visto "un premio a Hamas, dopo le stragi del 7 ottobre", a Ramallah è stato fatto notare che l’unica leadership palestinese riconosciuta da Parigi è rappresentata dall’Olp, nelle cui strutture Hamas si è sempre rifiutato di fare ingresso. Queste distinzioni non convincono pero’ il governo israeliano secondo cui occorre reagire all’iniziativa francese. "Macron – ha affermato il ministro Bezalel Smotrich - ci ha fornito l’occasione per estendere la sovranità sulla Giudea-Samaria (Cisgiordania) e per buttare finalmente nella pattumiera il progetto di uno stato terroristico arabo nel cuore della terra d’Israele".