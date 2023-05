Allarme antiaereo a Tel Aviv, panico in spiaggia. ll video della fuga

Tel Aviv, 11 maggio 2023 – Fuga dalla spiaggia. Un tranquillo mercoledì di maggio viene interrotto dalla sirene di allarme a Tel Aviv. I video registrati in presa diretta si riferiscono alla giornata di ieri, quando il lancio di razzi da Gaza ha fatto scattare l'allarme antiaereo nella capitale oltre che nella regione centrale di Israele. Assieme alle sirene si sono udite delle esplosioni, probabilmente il sistema di difesa aerea Iron Dome che intercettava i missili.

Centinaia i razzi lanciati dalla Striscia dopo gli ultimi attacchi israeliani che hanno oltre 20 palestinesi in due giorni. E’ la più grave escalation tra la Jihad e Israele dall’estate scorsa.

L’ultima recrudescenza del conflitto risale a due giorni con l’uccisione di tre comandanti lotta armata araba sotto le bombe israeliane a Gaza.

Tel Aviv, fuggi fuggi dalla spiaggia per l'allarme antiaereo

Nel video, girato dai grattacieli, si vedono centinaia, se non migliaia di bagnanti, fuggire in costume dal mare e dalla spiaggia verso i palazzi adiacenti all’arenile mentre risuonano le sirene d’allarme. Fino a stamani, secondo l'esercito israeliano, sono stati 507 i razzi lanciati dalla Striscia. Di questi, 368 sono arrivati in territorio israeliano e 108 sono ricaduti entro Gaza o in mare. Gli intercettamenti da parte dell'Iron Dome sono stati 154.

Mercoledì 10 maggio i razzi hanno colpito Ashdod, Ashkelon, Beersheba, Sderot, e altre città israeliane (Twitter @YWNReporter)

Oggi in un raid di Israele è morto un altro comandante della Jihad Islamica. Si attende la replica palestinese.