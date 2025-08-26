Roma, 26 agosto 2025 - "La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno", così Taylor Swift e Travis Kelce hanno ufficialmente annunciato il loro fidanzamento su Instagram.

Nel post la coppia ha condiviso una serie di foto in cui si vede il campione dei Kansas City Chiefs di foofball inginocchiato davanti a lei con l'anello per la proposta di nozze.

Dopo due anni di fidanzamento Taylor e Travis hanno finalmente cancellato le voci secondo cui la loro love story sarebbe stata tutta una mossa pubblicitaria.

Solo pochi giorni fa Taylor Swift era tornata al grande pubblico con il un nuovo e attesissimo disco. E' atteso il 3 ottobre 2025 e si chiamerà ‘The life of a showgirl’. Un album che si preannuncia di grande impatto, visto che l’unico featuring contenuto in ‘The life of a showgirl’, la canzone che dà il titolo all’interno album, sta facendo segnare record su record. cantante 35enne ormai non è più una “semplice” cantautrice ma una vera macchina da business: secondo Billboard Taylor Swift è l’artista di maggior successo commerciale del XXI secolo.

Entrambi 35enni Taylor e Travis sono stati visti insieme per la prima volta nell'estate 2023, quando il campione della Nfl era stato avvistato a un concerto dell'Eras Tour della cantante a Kansas City: "Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli perché deve conservare la voce per 44 canzoni", aveva detto Travis il 26 luglio nel podcast New Heights, che condivide con il fratello Jason Kelce. E aveva continuato: "Quindi ci sono rimasto un male per non aver potuto consegnarle uno dei braccialetti dell'amicizia che avevo fatto per lei".

Ma già a settembre non potevano più nascondersi. Taylor, la Persona dell'Anno 2023 di Time, era sempre presente nel box del campione durante in match dei Chiefs nel campionato della National Football League. Lei, entusiasta mentre applaudiva la squadra assieme al resto della famiglia ed ad alcuni selezionatissimi amici, ormai era uscita allo scoperto.

Per ricambiare Travis l'ha seguita in vari concerti, fino ad apparire a sorpresa sul palco durante uno show dell'anno scorso a Londra. Poi solo scorsa settimana la Taylor aveva annunciato l'uscita del suo nuovo album dai microfoni della podcast del futuro marito. E come sempre seguitissima, aveva registrato un Guinness dei primati da 1,3 milioni di spettatori su YouTube, un record per la piattaforma.