Guerre e diritto umanitario, la tavola rotonda di Villa Ormond. Si parlerà anche di minacce ibride e gruppi proxy

Roma, 9 settembre 2025 – Il contributo del diritto umanitario alla salvaguardia della pace e alla prevenzione dei conflitti, il disarmo umanitario e il controllo degli armamenti, la classificazione dei conflitti, le minacce ibride e l’uso di gruppi proxy come Hamas ed Hezbollah e gli Houthi, il rispetto del diritto umanitario durante i conflitti armati e nei negoziati di pace, l'importanza degli scenari marittimi nella condotta delle guerre, le sfide legate alla conclusione di un conflitto, gli obblighi post-bellici. Sono i temi che verranno dibattuti dal 10 al 12 settembre nel corso della 48esima tavola rotonda dal titolo "Pace e guerra: la centralità del diritto internazionale umanitario" in programma a Villa Ormond di Sanremo organizzata dall'Istituto internazionale di diritto umanitario.

Hanno dato la conferma della loro presenza 33 nazioni, ma con la rumorosa assenza di rappresentanti israeliani e palestinesi, che in passato avevano partecipato ad altre iniziative simili.

Le parole del Generale Battisti

Il presidente dell'Istituto internazionale di diritto umanitario (fondato nel 1970) che promuove l'evento, generale Giorgio Battisti, già comandante della missione Isaf in Afghanistan e ora analista, durante la presentazione dell'evento ha invece confermato la presenza di un ex ufficiale russo e uno ucraino. Battisti, riportando dati della Croce Rossa Internazionale, ricorda che oggi sono attivi quasi cento conflitti nel mondo. "Le guerre che si svolgono all'interno dei centri abitati sono le più terribili, perché si combatte in mezzo ai civili. Purtroppo, quasi tutte le guerre avvengono all'interno di aree abitate: per conquistarle o per difenderle: dalla guerra civile di bande ad Haiti, a quella dei narcos in Messico allo stesso Medio Oriente o in Ucraina. Al momento si salva solo l'Antartide".

L'evento di Sanremo riunisce accademici, militari, esperti e studiosi da tutto il mondo per discutere e riflettere sui temi più attuali del diritto umanitario, con focus sulla protezione delle popolazioni civili oggetto di stragi continue a Gaza e Ucraina, e sulle sfide poste dai nuovi tipi di conflitti e tecnologie come i droni. "Anche dove sembra frantumarsi la dignità dell'uomo, le regole sul campo di battaglia ci sono e chi è al comando dei soldati che combattono deve conoscerle" afferma il generale Battisti.

"Umanità, distinzione, trattare umanamente i prigionieri di guerra, i non combattenti e i civili, proporzionalità e necessità militare, precauzione e limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue sono i pilastri del diritto internazionale umanitario". Il tema si è imposto sempre di più all'attenzione dell'informazione nazionale ed è diventato argomento tutto politico soprattutto da quando la proporzionalità della reazione nella Striscia dell'esercito israeliano è diventata anche voce del governo italiano.

"La guerra è una cosa bruttissima - ha detto all'Agenzia Dire il generale Giorgio Battisti - e bisogna considerare che un conto è una guerra che si combatte in aree urbane, come accade a Gaza, un altro è quanto avviene in campo aperto. Nei centri abitati, è verosimile che la popolazione civile possa essere interessata e si verifichino degli episodi discutibili. Va anche considerata la difficoltà di fronteggiare un avversario che non ha scrupoli a usare i civili come scudi umani, a usare gli ospedali come centri di comando e che, inoltre, non veste un'uniforme regolare che lo contraddistingua. Sono tutti esempi di ciò che capita ed è capitato in molte aree, come, ad esempio, la Somalia, l'Iraq o l'Afghanistan. All'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario organizziamo ogni anno attività formative per affrontare questi temi, avvalendoci di funzionari, militari, diplomatici e operatori umanitari, che possano mettere la loro esperienza al servizio dei frequentatori".

Il caso Gaza e il termine genocidio

Il tema che pesa inevitabilmente sulla tavola rotonda di Sanremo in relazione al diritto umanitario è il caso di Gaza. Dice ancora Battisti: "Dalla seconda guerra mondiale il numero delle vittime civili nei conflitti è passato dal 50% all'80-90%". Sul termine genocidio nei confronti del popolo palestinese, accusa utilizzata dai Pro Pal in ogni manifestazione, il generale Battisti invita però a non usarlo a sproposito, tenendo conto del corretto significato tecnico-giuridico. "Secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 e sulla base di quanto stabilito dalla Corte Penale Internazionale nata nel 1998 per reprimere questo crimine, il termine rimanda all'intenzione dichiarata di distruggere un gruppo etnico. Se a Gaza stia accadendo questo spetterà alla Corte o a un'inchiesta indipendente definirlo tra qualche tempo".