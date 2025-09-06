Tassa non pagata: scandalo a Londra. Lascia la vicepremier, subito rimpasto

Un terremoto politico scuote Downing Street. Angela Rayner (foto), vicepremier e numero due del Partito Laburista, si è dimessa travolta dallo scandalo sul mancato pagamento dell’imposta di bollo per l’acquisto di una seconda casa da 800 mila sterline a Hove, nell’East Sussex. La decisione ha aperto la più profonda crisi del governo di Keir Starmer dall’insediamento. Rayner, 45 anni, sindacalista ed ex ministra dell’Edilizia, ha ammesso di aver versato meno del dovuto e si è rivolta al consulente etico del premier, che ha confermato la violazione del codice ministeriale. Nella lettera di addio si è assunta la "piena responsabilità" dell’errore, definito "involontario". Starmer, pur dispiaciuto, l’ha ringraziata definendola "figura importante" per il partito. Le sue dimissioni obbligheranno i laburisti a nuove elezioni interne per la vicepresidenza.

La bufera si riflette anche sulla politica fiscale: secondo gli osservatori, sarà ora più difficile per la ministra del Tesoro Rachel Reeves introdurre nuove tasse sulla proprietà nella legge di bilancio di novembre.

Starmer ha reagito con un ampio rimpasto. David Lammy diventa vicepremier e ministro della Giustizia, Yvette Cooper passa agli Esteri e Shabana Mahmood agli Interni. Pat McFadden lascia il Ducato di Lancaster per guidare un ‘superministero’ del Lavoro che assorbe anche competenze sulla formazione. Steve Reed va all’Edilizia, Peter Kyle all’Industria, Liz Kendall si sposta alla Scienza e Tecnologia, Emma Reynolds prende l’Ambiente e Douglas Alexander il dicastero per la Scozia. Sir Alan Campbell diventa leader della Camera dei Comuni.

Un rimpasto che mira a blindare l’esecutivo, ma che mostra la fragilità di Starmer, chiamato a governare con una maggioranza forte ma sotto il peso di tensioni e i consensi crescenti per l’estrema destra nei sondaggi.