Tajani incontra i familiari degli ostaggi israeliani di Hamas

Roma, 21 novembre 2023 – Il governo italiano assicura il suo “massimo impegno” per la liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas dallo scorso 7 ottobre. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lo scrive su X che oggi ha incontrato una delegazione dei familiari dei rapiti alla presenza dell'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar. “Storie di vita, di dolore, di speranza. Ho assicurato loro il massimo impegno del governo italiano per la liberazione dei loro cari”.

Tajani incontra i familiari degli ostaggi di Hamas (Ansa)

Intanto proseguono le trattative per arrivare a una tregua in Medio Oriente e il rilascio degli postaggi. Secondo quanto riferito da una fonte governativa di Tel Aviv al quotidiano Haaretz, il possibile accordo mediato dal Qatar prevederebbe il rilascio di 10 gli ostaggi israeliani per ogni giorno di tregua. Israele spera che il numero totale di ostaggi liberati possa raggiungere gli 80 con una tregua che dovrebbe durare 4 o 5 giorni. Tra i primi a essere rilasciati dovrebbero essere bambini e donne.