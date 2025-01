Tajani: spero che gli italiani in Germania non votino l’ultradestra di Afd

Berlino, 17 gennaio 2025 - "Spero che nessun italiano voti per Afd in Germania. Anche perché non hanno simpatia per l'Italia". A dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine dell'incontro del Ppe a Berlino. Alle domande dei giornalisti su eventuali alleanze con l'ultradestra tedesca in Germania e su collaborazioni del Ppe con i partiti di ultradestra in Europa, Tajani ha più volte insistito: "Io non ho niente a che fare con Afd e non voglio averci a che fare", "sono distante anni luce dalla loro ideologia".

"C'è una alleanza storica fra la Cdu e i partiti cristiani. E questo legame serve a rafforzare anche gli stati e i governi", ha aggiunto il ministro degli Esteri spiegando che chiederà agli italiani in Germania di votare per la Cdu e la Csu.

Il ministro Antonio Tajani a Berlino (Ansa)

Nei giorni scorsi Afd è finita sotto i riflettori internazionali, per l'intervista di Elon Musk alla leader di Afd Alice Weidel, eletta dal congresso di partito come candidata cancelliera per le urne del 23 febbraio, sulla piattaforma X. In questa occasione, la leader del partito ha affermato che Hitler fosse in realtà "un comunista", e ha aggiunto che l'antisemitismo è di sinistra, scatenando una bufera nel Paese. Nelle stesse ore, sessanta università hanno lasciato i profili social di AfD e 200 giuristi hanno chiesto di mettere al bando il partito, che prende quota anche grazie all'appoggio del milionario americano. Stando ai sondaggi, Afd otterrebbe fra il 19 e il 21%, ma resta per ora isolato dagli altri partiti.

Nel suo discorso Weidel ha svelato i suoi obiettivi, che vanno dall’intenzione di uscire dalle politiche climatiche dell'Ue, abbattere le pale eoliche "della vergogna" e tornare al nucleare: "E riapriremo il Nord Stream, statene certi!", ha tuonato dal palco. Non solo. Alternative fuer Deutschland vuole chiudere le frontiere. "Le blinderemo!. E lo dico in modo chiaro: se dobbiamo chiamarla re-migrazione, si chiamerà re-mi-gra-zio-ne!", ha scandito.